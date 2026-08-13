https://mehrnews.com/x3cNtg ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰ کد مطلب 6915970 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰ اجتماع باشکوه مردم ارومیه در شام غریبان سالرور شهادت امام رضا(ع) ارومیه - مردم ولایی ارومیه در شب شام غریبان سالروز شهادت امام رضا (ع) در حمایت از رهبری و انقلاب تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6915970 کپی شد مطالب مرتبط روایت یک گروه جهادی از میدان تجریش تا جنوب کرمان قرار صد و شصت و ششمین شب مشهدی ها در خیابان صد و شصت و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و ششمین شب بیعت با رهبری برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
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