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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰

اجتماع باشکوه مردم ارومیه در شام غریبان سالرور شهادت امام رضا(ع)

اجتماع باشکوه مردم ارومیه در شام غریبان سالرور شهادت امام رضا(ع)

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در شب شام غریبان سالروز شهادت امام رضا (ع) در حمایت از رهبری و انقلاب تجمع کردند.

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کد مطلب 6915970

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