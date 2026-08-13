وارد آمدن خسارت‌ شدید به پهپادهای آمریکا در جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتنپست به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد که ارتش این کشور در جریان جنگ با ایران دستکم ۴۵ فروند پهپاد «MQ-9 ریپر» را از دست داده است؛ رقمی که حدود یکچهارم از ناوگان این پهپادها را شامل میشود.
بر اساس این گزارش، ارزش احتمالی خسارتهای واردشده به این پهپادها بیش از ۱.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
واشنگتنپست همچنین گزارش داده است که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال حرکت به سمت کنار گذاشتن تدریجی پهپادهای MQ-9 ریپر و جایگزین کردن آنها با پهپادهای مسلح و ارزانتر برای انجام مأموریتهای شناسایی و نظارتی است.
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