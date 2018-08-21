«لیان» به «رویداد هنری طهران» رفت/ معرفی بوشهر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «لیان» بوشهر به سرپرستی محسن شریفیان دوشنبه ۲۹ مرداد ماه در دومین روز از «رویداد هنری طهران» کنسرتی را برگزار کرد. گروه «لیان» که با ترکیب نوازندگان همیشگی‌اش به همراه ۲ خواننده روی صحنه آمد، آثاری از موسیقی جنوب، موسیقی مناطق لرنشین، موسیقی کار در خلیج فارس و «خیام خوانی» را اجرا کرد.

در بخش‌هایی از این اجرا محسن شریفیان خطاب به مخاطبان گفت: «لیان» نام قدیم بوشهر و به معنای آفتاب درخشان است. گروه «لیان» تا کنون هفت جلد کتاب منتشر کرده و در حدود ۴۰ کشور جهان به اجرای برنامه پرداخته است. ما به زودی به هند و از هند به کانادا می‌رویم تا در این ۲ کشور هم اجراهایی داشته باشیم. لیان از سال ۱۳۷۲ کارش را شروع کرده است.

در پایان اجرای گروه «لیان» با حضور ژیلا رسام عرب‌زاده و سعید محمدزاداکبری با اهدای هدایایی از محسن شریفیان قدردانی شد.

«رویداد هنری طهران» به همت موسسه فرهنگی هنری رسام عرب زاده با مدیریت سعید محمد زاد اکبری طی سه روز با نمایش آثاری در عرصه‌های هنرهای تجسمی، فرش، مد ایرانی و موسیقی برگزار می‌شود.