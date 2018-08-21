صد شتری که به جای یک نفر قربانی شدند/ مهمان ناخوانده روز عید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش «روز اسماعیل» را علی دنیوی ساروی نوشته و درباره خانواده مهمان نواز روستایی است که علیرغم مشکلاتی که دارند در روز عید قربان از مهمان ناخوانده شان پذیرایی می کنند و...

این نمایش رادیویی را رامین پورایمان کارگردانی کرده و هنرمندانی چون مهرداد مهماندوست، علی زرینی، فریده دریامج و مهدی نمینی مقدم در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

«روز اسماعیل» به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور، ساعت ۱۵:۱۵ روز جمعه دوم شهریور از رادیو نمایش پخش می شود.

همچنین نمایش رادیویی «ذبیح کعبه» در همین روز ساعت ۱۸:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

این نمایش رادیویی را فاطمه دلیری نوشته و در خلاصه داستان آن آمده حضرت عبدالمطلب (ع) نذر دارد پسر کوچکش را قربانی کند، او به حرف هیچکس مبنی بر اینکه از این کار صرف نظر کند گوش نمی دهد تا آنکه به پیشنهاد عالمی، صد شتر را به جای پسر کوچکش قربانی می کند.

در این نمایش مهدی نمینی‌مقدم، مهرداد مهمان‌دوست، رویا فلاحی، سیما خوش‌چشم، احمد گنجی، امیر زنده‌دلان، ناهید مسلمی، زهره مجابی و محمد آقا محمدی به ایفای نقش پرداخته اند.

مهین فردنوا کارگردان، شهلا نیساری تهیه کننده، رضا طاهری صدابردار و محمدرضا قبادی فر افکتور این نمایش رادیویی هستند.