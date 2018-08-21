ارتباط تلفنی مشترکان ۲ مرکز مخابراتی دچار اختلال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی ابوذر و پاسداران از امروز ۳۰ مردادماه آغاز شد.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۹، ۶۶۱۰، ۶۶۱۵، ۶۶۱۹، ۶۶۲۸، ۶۶۳۹، ۶۵۸۱، ۶۵۸۳ در محدوده بزرگراه فتح، بلوار معلم، شهید سبحانی، بلوار الغدیر و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹، ۲۶۶۵ در محدوده خیابانهای دیباجی جنوبی، ارغوان، مژگان، کاووس به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.