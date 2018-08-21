وجود پادگان در داخل شهر زنجان یک معضل است

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله معصومی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان، با اشاره به روند اجرایی طرح سبزه میدان، افزود: در مورد طرح سبزه‌میدان نیز ما به دو طرح رسیدیم و از آن دو طرح طی اصلاحات صورت گرفته یک طرح انتخاب شد.

وی با بیان اینکه یک طرح انتخاب شده است که قبلا در داوری‌ها هم برنده مسابقه طرح سبزه‌میدان بود، ادامه داد: در همین راستا آماده ارائه طرح به شورای شهر هستند و قرار است زمان‌بندی و هزینه‌ها را به شورا اعلام کنیم که هفته آینده آماده ارائه به شورای شهر است.

شهردار زنجان با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با ارتش و وزارت دفاع برای ایجاد مسیر دسترسی از داخل پادگان ارتش، گفت: وجود پادگان در داخل شهر یک معضل است که باید نسبت به حل این موضوع اقدام شود.

معصومی با بیان اینکه وجود پادگان در مرکز شهر، معضل ترافیکی و شهری است، افزود: با توجه به اینکه پادگان، یک محیط نظامی است متأسفانه هیچ‌گونه همراهی را در این زمینه ندارند.

شهردار زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه اجازه سوء استفاده طی مدت یک سال فعالیت شورای دور پنجم و شهردار داده نشده است، گفت: شهردار نباید در انتخاب هیئت رئیسه دخالت کند؛ ولی تقدیر از کسانی که در این زمینه زحمت کشیده‌اند؛ وظیفه است.

معصومی فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته را تنها به دلیل حمایت‌ها و همراهی شورای شهر عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم شهر توسعه پیدا کند؛ باید وفاق و همدلی رخ دهد.

وی با تأکید بر اینکه شهردار برای این شهر کار می‌کند؛ بنابراین دفاع از شهردار گناه و یا جرم نیست و امیدواریم که این همراهی در هیئت‌رئیسه جدید نیز باشد، گفت: ما مطیع سیاست‌های شورای شهر هستیم؛ ولی طبق برنامه‌های اجرایی شهرداری مطمئنا قرار بر این است که اختلاف بین شورای شهر باشد.

شهردار زنجان گفت: بر همین اساس هر زمان که احساس کنیم که خیلی نمی‌توانیم روی اتحاد رویه شورای شهر حساب کنیم؛ جایگاه خودم را ترک کرده و جای خود را به نفر انتخابی شورای شهر خواهم داد.