به گزارش خبرنگار مهر، «بروجرد» در استان لرستان همچنان روی مدار زمین لرزه است و وقوع ۲ زلزله ۳.۱ ریشتری و یک زلزله ۲.۹ ریشتری در این شهرستان به ثبت رسیده است.

غلامرضا آقامیرزایی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان در این رابطه به مهر گفت: از دقایقی پیش تا کنون ۳ زمین لرزه در «بروجرد» لرستان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک نخستین بار زمین لرزه ای با شدت ۳.۱ ریشتر در «بروجرد» لرستان به وقوع پیوست؛ پس از آن نیز دو زلزله دیگر با شدت ۳.۱ و ۲.۹ ریشتر در این شهرستان به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه مرکز لرزه نگاری کشور، زمان وقوع زلزله نخست را ساعت ۱۴ و ۳۹ دقیقه و ۳۷ ثانیه ظهر سه شنبه، زلزله دوم را ساعت ۱۴ و ۴۴ دقیقه و ۲ ثانیه و زلزله سوم را ۱۴ و ۵۷ دقیقه و ۲ ثانیه ظهر امروز اعلام کرده است.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان با تاکید بر اینکه عمق وقوع همه این زمین لرزه ها ۱۰ کیلومتری از سطح زمین بوده است، یادآور شد: این زمین لرزه ها تاکنون خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.