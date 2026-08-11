به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رادمرد، امام جمعه ماهدشت، درباره موضوع حجاب در جامعه گفت: در حوزه حجاب باید روی ارتقای اندیشه و نوع نگاه جامعه نسبت به اسلام و حجاب کار فرهنگی انجام شود و در مقابل جریانهای سازمانیافتهای که با ارتباط با سرویسها و جریانهای معاند فعالیت میکنند، برخورد انتظامی و قانونی صورت گیرد.
وی افزود: در نگاه اسلام، به جز مواردی که فرد مرتکب جرم یا تخلف میشود و نیازمند برخورد قانونی است، رویکرد اصلی در بسیاری از مسائل، برخورد صرفاً قهری نیست.
فرهنگسازی محور اصلی مواجهه با حجاب است
وی با تأکید بر ضرورت تقویت باورهای دینی در نسل جوان گفت: در حوزه حجاب باید اندیشه، فکر و نوع نگاه جامعه نسبت به اسلام و موضوع پوشش به شکل صحیح منتقل شود.
امام جمعه ماهدشت ادامه داد: هدف این است که فضای جامعه به سمت جامعه اسلامی حرکت کند و این موضوع در حوزه پوشش و سایر مسائل اجتماعی نیز نمود پیدا کند.
وی افزود: برخورد صرفاً دستوری و احساسی نمیتواند به تنهایی مسئله حجاب را حل کند و باید در کنار اجرای قانون، زمینه تقویت باورهای اعتقادی و فرهنگی فراهم شود.
دشمن برای عادیسازی برهنگی هزینه میکند
رادمرد با اشاره به فعالیت جریانهای معاند در حوزه حجاب و برهنگی اظهار کرد: دشمن برای ایجاد و تثبیت این فضا هزینه کرده و همچنان نیز در حال هزینه کردن است تا کشف حجاب و برهنگی را به عنوان یک هنجار در جامعه معرفی کند.
وی افزود: شبکههای معاند نیز با نوع گزارشهایی که تولید و منتشر میکنند، تلاش دارند همین فضا را تقویت کنند.
امام جمعه ماهدشت تأکید کرد: در مقابل این جریان باید حرکت فرهنگی و فکری انجام شود و جامعه نسبت به اهداف و پشتوانههای این جریانها آگاهی پیدا کند.
برخورد با جریانهای سازمانیافته ضروری است
وی در جمعبندی رویکرد مورد نیاز در موضوع حجاب گفت: حرکت اصلی ما باید فرهنگی باشد، اما اگر با تشکیلات و جریانهای سازمانیافتهای مواجه شویم که با اتصال به سرویسها و جریانهای معاند در حال انجام فعالیت هستند، موضوع متفاوت است.
رادمرد خاطرنشان کرد: در چنین مواردی، برخورد انتظامی و قانونی با این جریانهای سازمانیافته باید انجام شود.
وی در پایان تأکید کرد: راهکار اصلی در موضوع حجاب، ارتقای اندیشه و باور جامعه، بهویژه نسل نوجوان و جوان، در کنار اجرای قانون و مقابله با اقدامات سازمانیافتهای است که با هدف تغییر هنجارهای جامعه انجام میشود.
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