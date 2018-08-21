به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون با اشاره به حمایت ویژه وزیر اقتصاد در هیات عالی مقررات زدایی، اظهار کرد: در جلسات کارشناسی و تخصصی، رفع تبعیض از شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق ها نسبت به بخش خصوصی و اصناف در خصوص ثبت تغییرات مورد تاکید اعضا قرار گرفته بود و حمایت وزیر اقتصاد در موافقت اعضای هیات مقررات زدایی این رویداد مهم را برای بخش تعاون رقم زد.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: امید است که تعاونگران با آزادی عمل که در فعالیت ها ایجاد شده، بیش از پیش در عرصه های اقتصادی و اجتماعی منشا اثرخیر باشند.