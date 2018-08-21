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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

رئیس اتاق تعاون ایران خبر داد:

استقلال تعاونی‌ها با موافقت هیأت عالی مقررات زدایی

استقلال تعاونی‌ها با موافقت هیأت عالی مقررات زدایی

استقلال تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و عدم نیاز برای ثبت تغییرات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اکثریت آرای هیات عالی مقررات زدایی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون با اشاره به حمایت ویژه وزیر اقتصاد در هیات عالی مقررات زدایی، اظهار کرد: در جلسات کارشناسی و تخصصی، رفع تبعیض از شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق ها نسبت به بخش خصوصی و اصناف در خصوص ثبت تغییرات مورد تاکید اعضا قرار گرفته بود و حمایت وزیر اقتصاد در موافقت اعضای هیات مقررات زدایی این رویداد مهم را برای بخش تعاون رقم زد.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: امید است که تعاونگران با آزادی عمل که در فعالیت ها ایجاد شده، بیش از پیش در عرصه های اقتصادی و اجتماعی منشا اثرخیر باشند.

کد مطلب 4381355
محمد جندقی

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