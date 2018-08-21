به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مسئولان و «آقازاده ها» در حوزه قاچاق کالا، اظهار داشت: اینکه ما به صراحت در این رابطه اعلام کنیم هیچ فردی که وابسته به یک مدیر، یک مسئول و «آقایی» در کشور نیست، ما اینگونه فکر نمی کنیم، افرادی ممکن است در گذشته بوده اند، خوشبختانه با دستور رهبری، رئیس جمهور، روسای قوه قضائیه و مقننه، شفاف سازی و حساسیت در محیط پیرامونی مسئولان و کارگزاران نظام ایجاد شده و نسبت به گذشته شرایط خیلی بهتر است.

در حوزه قاچاق برای «آقازاده ها» حاشیه امن وجود ندارد

وی با بیان اینکه در گذشته شاید حاشیه امنی برای یک کارگزار، فرزندان او و مسئولان بود، گفت: امروز این امر وجود ندارد، چرا که هم رسانه ها مطالبه گری می کنند و هم دستگاه های نظارتی کنترل می کنند و هم کارگزاران و مسئولان متوجه شده اند که از این پدیده زشت که بخشی از سرمایه های نظام را به هدر داده پیشگیری کنند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، بیان داشت: شرایط ما در بحث «آقا زاده ها»، بستگان، دوستان و مسئولان در حوزه اقتصاد پنهان، بهتر است و موارد جزئی وجود دارد که هم به مسئولان از طریق مبادی مربوطه تذکر داده شده و هم سیستم های حفاظتی و هشدار دهندگی خوبی نسبت به مسئولان وجود دارد و جای نگرانی در این رابطه وجود ندارد.

سردار مویدی تاکید کرد: البته انسان هر لحظه ممکن بوده که خطا کند و باید تلاش کنیم که این اتفاق رخ ندهد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک عزم جدی بین روسای قوا وجود دارد که در حال تبدیل به عمل بوده و مردم خروجی آن را می بینند، گفت: دستگاه های عضو ستاد نیز هر کدام متناسب با سهم خود در این حوزه تلاش کرده اند.

با تنظیم آئین نامه «کوله بری» توانسته ایم تا حدودی قاچاق کالا از مبادی غیررسمی را ساماندهی کنیم

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با اشاره به مبادی ورودی کالای قاچاق، گفت: ایران کشوری بوده که حاکمیت مرکزی در کشورهای همجوار با آن متاسفانه وجود ندارد.

سردار مویدی با بیان اینکه در این رابطه با این کشورها به راهکاری نرسیده ایم، گفت: به دلیل تعلل بعضی کشورها، شاهد قاچاق کالا و ارز به سمت کشور ایران هستیم، البته این تعلل ها به این کشورها منعکس شده و جزو مطالبات حاکمیتی دیپلماسی ما بوده و در حال دنبال شدن است.

وی، تصریح کرد: اما متاسفانه مبادی غیر رسمی همواره تهدیدی برای ورود کالای قاچاق بوده است که با تنظیم آئین نامه «کوله بری» توانسته ایم تا حدودی این امر را ساماندهی کنیم، اما تهدید ورود کالای قاچاق را از مبادی رسمی داریم که البته با ساماندهی و ورود وزارتخانه های مربوطه شاهد کاهش این امر هستیم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، تصریح کرد: در راستای سیاست های ارزی دولت در سالجاری شاهد کاهش قاچاق کالا به کشور هستیم، اما متاسفانه شاهد خروج کالا و سرمایه از کشور به سایر کشورها هستیم که دستگاه های متولی در حاشیه مرز توجیه شده اند.

نگاه کالایی به ارز و سکه باید تغییر کند

سردار مویدی با اشاره به هجمه مافیای قاچاق در همه کشورها، بیان داشت: به دلیل اینکه ما در کشور منابع خوبی داریم، متاسفانه تهدید مافیای قاچاق به سمت کشور ما وجود دارد که زیرساخت ها و زیربناها را برای پیشگیری در این زمینه ایجاد کرده ایم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست های غلط گذشته در بحث ارزی ما را به این روز کشانده است، افزود: اگر با نگاه واقع بینانه، علمی و دانش محور به حوزه ارز در گذشته می پرداختیم این شرایط امروز برای ما شکل نمی گرفت.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، تاکید کرد: امروز دولت، مجلس و مسئولان به این فهم مشترک رسیده اند که در رابطه با ارز باید سیاست خاص داشته باشیم.

سردار مویدی با تاکید بر اینکه نباید به ارز به عنوان یک کالا نگاه کنیم، بیان داشت: در کشور به ارز و سکه به عنوان یک کالا نگاه می شود، این نگاه را باید عوض کنیم.