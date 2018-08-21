۴ دهستان در استان کرمان ضریب محرومیت ۹ را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی ظهر سه شنبه در نشست خبری ضمن تبریک عید قربان اظهار داشت: شرایط خاص کرمان به ویژه در مناطق جنوبی استان دل هر انسانی را به درد می آورد.

وی افزود: در کمیته امداد چندین ماه برنامه ریزی کرده ایم که به صورت مستمر هفتگی و ماهیانه در مناطق محروم استان که محرومیت در این مناطق به اوج خود رسیده، حضور پیدا می کنیم.

صادقی بیان کرد: مردم محروم این مناطق صبورانه شرایط سخت زندگی را تحمل می کنند و ما به دنبال این هستیم راهکاری پیدا کنیم که وضعیت زندگی مردم تغییر پیدا کنند.

وی از تلاش برای شناسایی مناطق محروم استان کرمان خبر داد و افزود: بر این اساس از روستاهایی به نام «بُنگرو» و «جهلدر» از توابع بخش چاه دادخداد در ۱۲۰ کیلومتری قلعه گنج بازدید کردیم.

صادقی ادامه داد: در روستای «بُنگرو» ۲۰ خانوار در حال زندگی هستند؛ فقط خانم ها در این روستا زندگی می کنند و مردها به دلیل خشکسالی برای تامین آب و علوفه مورد نیاز حدود پنج الی۱۰ راس بز در مناطق دیگری اتراق کرده اند.

وی گفت: روزی که ما رفتیم دماسنج ماشین ها دمای ۵۵ درجه را نشان می داد و این در حالیست که در روستای بنگرو برق و امکانات اولیه زندگی وجود ندارد. مردم در کپر زندگی می کنند و به دلیل خشکسالی چاه آب آنها خشک شده بود.

صادقی تصرحی کرد: اولین پیشنهاد ما به افراد این روستا، جابجایی روستا به نقطه دیگری بود اما روستاییان حاضر به ترک محل زندگی فعلی خود نیستند.

وی گفت: اگر جا بجا می شدند می توانستند از امکاناتی از جمله برق، ساخت مسکن، شبکه آب، بهداشت، آموزش و... بهره مند شوند که اکنون از همه آنها بی بهره هستند.

مدیرکل کمیته امدادامام خمینی(ره) اظهار داشت: ما سعی کرده ایم همه وسایل ضروری و یک بسته کامل غذایی برای این خانواده ها را فراهم کنیم، اما با وجود همه این اقدامات مشکلات زیادی در این منطقه وجود دارد.

وی با اشااره به اینکه مشکل اصلی این روستا آب بود، گفت: برای هر خانواده یک تانکر ۵۰۰ لیتری و یک تانکر پنج هزار لیتری در روستا گذاشتیم و هفته ای یک بار یک تانکر آب از قلعه گنج خریداری می کردیم تا مشکل آب آنها تا حدودی حل شود.

صادقی تصریح کرد: با آب و فاضلاب روستایی و امور عشایر صحبت کرده ایم تا هفته ای یک تانکر به این روستا آبرسانی کنند اما به دلیل بد بودن جاده دسترسی به روستا گفتند امکان حضور تانکرها آب در این منطقه وجود ندارد و ما خودمان این کار را انجام دادیم.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای حضور ما در این روستا سرویس بهداشتی وجود نداشت، گفت: سرویس بهداشتی و حمام پیش ساخته از کرمان خریداری و در روستای بنگرو نصب شد.

صادقی عنوان کرد: با همه کارهای که صورت گرفته هنوز یک کاستی مهم در زندگی آنها دیده می شود که از همه قضایای مهم تر است.

وی ادامه داد: ما خوراکی، پوشاک و بهداشت، آب را تامین کرده ایم اما این افراد نیاز به آموزش در زمینه بهداشت، پخت و پز دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان گفت: با مجوزی که از کمیته امداد کشور گرفته ایم تمامی اهالی این روستا را تحت پوشش کمیته امداد قرار داده ایم، اما متاسفانه تعدادی از افراد این روستا شناسنامه ندارند و یارانه هم دریافت نمی کنند.

وی افزود: در این روستا اعلام کرده ایم هیچ کودکی نباید ترک تحصیل کند و گروه های جهادی یک اتاقک به عنوان مدرسه می سازند و ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که مدرسه در این روستا تعطیل نشود.

صادقی ادامه داد: دانش آموزانی که در می خواهند در مقاطع تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهند اما مدرسه در آن مقطع در روستا وجود ندارد در خوابگاه های شبانه روزی کمیته امداد و آموزش و پرورش در قلعه گنج اسکان داده می شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان بیان کرد: شما رسانه می تواند در زمینه شناساندن مناطق محروم به جامعه و مسئولان نقش ویژه ای ایفا کنید.

وی ابرازداشت: کمیته امداد متولی رفع همه مشکلات مردم این منطقه نیست و جای بهداشت و درمان، شرکت های زیر ساخت و سایر نهادهای دولتی در این منطقه خالی است.

صادقی با اشاره به اینکه بالاترین ضریب محرومیت در کشور ۹ است، تا کید کرد: در استان کرمان چهار منطقه با ضریب ۹ وجود دارد که سه منطقه آن در قلعه گنج و یک منطقه در ریگان است.

وی گفت: ۱۱ دهستان در سطح استان کرمان با ضریب محرومیت هشت، ۲۸ دهستان با ضریب هفت، ۴۷ دهستان با ضریب شش در سطح استان وجود دارد که بیشترین آنها در مناطق جنوب و شرق استان هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به اینکه ۹۰ هزار خانوار در استان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، بیان داشت: ۵۰ درصد مددجویان کمیته امداد استان کرمان در مناطق محروم زندگی می کنند.