به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهشتی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در آستانه هفته دولت در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت:‌ با وجود محدودیت منابع مالی اعتبارات خوبی برای پروژه‌های عمرانی استان قم جذب شد و امسال نیز مانند سال گذشته همزمان با هفته دولت پروژه‌های قابل توجهی را افتتاح خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در طول سال نیز پروژه‌های بسیاری افتتاح می‌شود و افتتاح‌ها تنها به هفته دولت محدود نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم بیان داشت: از مجموع ۱۸۱ پروژه با ۴۷۱ میلیارد تومان، میزان اعتبارات دولتی ۱۱۱ میلیارد تومان بوده و همچنین از بخش‌های خصوصی و نهادها به میزان ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار داشته‌اند.

وی با اشاره به تعداد پروژه‌های هر نهاد و ارگان،‌ گفت: اداره کل نوسازی مدارس پنج پروژه، آب و فاضلاب روستایی چهار پروژه، راه و شهرسازی ۶ پروژه، شهرداری سلفچگان سه پروژه، ثبت احوال یک پروژه، اداره برق چهار پروژه، میراث فرهنگی ۹ پروژه، صنعت سه پروژه، دانشگاه قم ۵ پروژه، شهرداری ۴۶ پروژه، مخابرات چهار پروژه و جهاد کشاورزی ۶۱ پروژه می‌باشد که بسیاری از این پروژه‌ها در محوریت اشتغال و خلق ثروت هستند یا زیرساخت اشتغال را فراهم می‌کند.

توجه به ارتقای کیفیت زندگی مردم

بهشتی هدف از اجرای این پروژه‌های عمرانی را ارتقای کیفیت زندگی مردم عنوان کرد و اظهار داشت: اداره کل نوسازی مدارس همزمان با هفته دولت یک سالن ورزشی، یک مدرسه استثنایی، کارگاهی در هنرستان شهید چمران و دو زمین چمن در مدارس استان به بهره‌برداری می‌رساند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم افزود: شرکت آب و فاضلاب روستایی، پروژه توزیع آب روستای حصارشنه را در دست دارد که چند دهه خالی از سکنه بود با فعالیت‌هایی که جهاد کشاورزی انجام داد مهاجرت معکوس دارد. روستایی که اشتغال‌زایی صفر داشت الآن ساکنین آن برمی‌گردند.

وی با اشاره به آبرسانی به روستای ابرجس که از طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز انجام گرفته است،‌ گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان، اتصال راه‌های دهستان قمرود به راه‌های اصلی را در دست دارد.

بهشتی افزود: کار بسیار خوبی که اداره کل راه و شهرسازی استان قم در یک سال گذشته انجام داده باز آفرینی در بافت‌های شهری است که با برگزاری منظم جلسات ستاد باز آفرینی ما در بحث بافت تاریخی در کف سازی، جداره سازی و ارتقای کیفیت شهرداری و راه و شهرسازی کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه احداث پیاده راه ارم یکی از پروژه‌های خوبی بود که در قم انجام شده است،‌گفت: ساماندهی کوچه آسید حسن و بیت النور رضایت‌مندی مردم را در این مناطق بسیار بالا برده و موجب ماندگاری بومی‌ها در بافت خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم اظهار کرد: شهرداری جعفریه دو پروژه، شهرداری سلفچگان و کهک هر کدام سه پروژه همزمان با هفته دولت برای افتتاح دارند.

بهره‌برداری از اولین پکیج تصفیه فاضلاب در پردیسان

وی با بیان اینکه اولین پکیج تصفیه فاضلاب در منطقه پردیسان به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: سیستم تصفیه خانه جامع پر هزینه و طولانی مدت است. در مناطقی که معضل حاد بود پیکج‌ها اجرا می‌شود. اولین پکیج با یک میلیارد و نیم احداث شده که از پساب آن در همان محله برای توسعه فضای سبز استفاده می‌شود.

وی ابراز داشت: شرکت برق خروجی پست ۶۳ کیلو ولت شهید همتی و سه نیروگاه خورشیدی را برای افتتاح در دست دارد. دانشگاه قم استخر سرپوشیده، تجهیز دانشکده فنی دختران، پنج پروژه نهال کاری منابع طبیعی و احداث بندهای آبخیزداری را برای بهره‌برداری آماده کرده است و در سال‌های اخیر سیلاب‌هایی که پردیسان را اذیت می‌کرد را دیگر شاهد نخواهیم بود و این آب موجب تغذیه سفره‌های زیرزمینی خواهد شد.

بهشتی اظهار داشت: بنیاد مسکن ۶ طرح برای افتتاح دارد که طرح‌های هادی برخی از روستاها تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است. شهرداری احداث بوستان، جدول‌گذاری احداث شبکه معابر و آسفالت و... را دارد و مخابرات چهار پروژه از جمله اجرای فیبر نوری، نصب و راه‌اندازی سایت‌های پورت ثابت و دیتا برای پوشش بهتر در سطح استان را آماده افتتاح دارد.

وی افزود: ۵۰ پروژه در ۳۶ روستا اجرا شده که در این باره تا کنون ۵ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌ها تخصیص داده شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۳۰ میلیارد تومان شود.