  1. استانها
  2. همدان
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۲۹

فرماندار نهاوند:

افتتاح و کلنگ زنی ۴۵ پروژه هم‌زمان با هفته دولت در نهاوند

افتتاح و کلنگ زنی ۴۵ پروژه هم‌زمان با هفته دولت در نهاوند

نهاوند-فرماندار نهاوند گفت: هم‌زمان با هفته دولت ۴۵ پروژه در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر سه‌شنبه در شورای هماهنگی هفته دولت در نهاوند گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه عملکرد نظام و حاضر شدن در جمع مردم است.

وی بابیان اینکه درراستای رفع معضلات و مشکلات مردم هرچه بشنویم نباید ناراحت شویم، گفت: اگر کسی به خاطر کار مردم و دغدغه‌ای که برای توسعه شهرستان داریم به ما تندی کند نباید ناراحت شد چراکه افکار عمومی جواب او را خواهند داد.

فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه هفته دولت از برکت شهیدان رجایی و باهنر است، گفت: طی این هفته در شهرستان نهاوند ۴۵ طرح بااعتبار ۳۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

ناصری خطاب به مدیران شبکه بهداشت و درمان گفت: شبکه بهداشت و درمان نهاوند باید با بهره‌گیری از پزشکان مجرب و امکانات موجود طرح ویزیت رایگان را در مصلی نماز جمعه برپا کنند.

وی گفت: روزهای ابتدایی حضورم در نهاوند عنوان کردم ۸۰ درصد مشکلات شهرستان نهاوند با توان و پتانسیل موجود قابل‌رفع است اما امروز می‌گویم تمام مشکلات شهرستان در خود نهاوند حل‌شدنی است چراکه مردم شهرستان نهاوند فهیم هستند و انتظاراتشان با اختیارات مجموعه دولت در شهرستان و اعتبارات موجود همخوانی و تناسب دارد و انتظار زیادی ندارند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه نباید از مردم فاصله داشت چراکه مردم و مسئولین دولت این را نمی‌پسندند، گفت: مدیران ادارات باید ضمن تعامل سازنده با رسانه‌ها در راستای ارائه عملکرد دولت و برگزاری نشست‌های خبری اهتمام ویژه داشته باشند و دولت را از مظلومیت خارج کنند چراکه رسانه‌های ما حق گو هستند.

کد مطلب 4381465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها