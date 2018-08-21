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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۰۳

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

۱۷ دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی کرمان تجلیل می شوند

۱۷ دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی کرمان تجلیل می شوند

کرمان - مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: به مناسبت هفته دولت ۱۷ دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی تجلیل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، جعفر رودری در ستاد بزرگداشت هفته دولت گفت: در مجموع پنج دستگاه برتر در جمع شاخص های عمومی و اختصاصی، سه دستگاه دارای بالاترین رشد عملکرد نسبت به سال گذشته، سه دستگاه برتر در شاخص های اختصاصی، سه دستگاه برتر در شاخص های عمومی و سه دستگاه برتر در تحقق اقتصاد مقاومتی تجلیل می شوند.

وی بیان کرد: همچنین ۱۶ نفر از  کارشناسان برتر تیم های کارشناسی نیز در این جشنواره تجلیل خواهند شد و در ادامه سه کارشناس نیز از دستگاه های اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی تجلیل می شوند.

کد مطلب 4381474

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