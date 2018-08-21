۱۷ دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی کرمان تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، جعفر رودری در ستاد بزرگداشت هفته دولت گفت: در مجموع پنج دستگاه برتر در جمع شاخص های عمومی و اختصاصی، سه دستگاه دارای بالاترین رشد عملکرد نسبت به سال گذشته، سه دستگاه برتر در شاخص های اختصاصی، سه دستگاه برتر در شاخص های عمومی و سه دستگاه برتر در تحقق اقتصاد مقاومتی تجلیل می شوند.

وی بیان کرد: همچنین ۱۶ نفر از کارشناسان برتر تیم های کارشناسی نیز در این جشنواره تجلیل خواهند شد و در ادامه سه کارشناس نیز از دستگاه های اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی تجلیل می شوند.