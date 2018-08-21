ترافیک محور کرج - چالوس سنگین است

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت ترافیکی محور کرج - چالوس، اظهار کرد: ترافیک مسیر جنوب به شمال این محور از میدان امیرکبیر تا کیلومتر ۲۰، سنگین و طول محور نیز پرحجم است.

وی در ادامه به وضعیت ترافیکی آزاد راه تهران - کرج اشاره کرد و افزود: ترافیک محدوده پل حصارک تا پل فردیس نیمه سنگین و طول محور نیز پرحجم است.

رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه کرج - قزوین، خاطرنشان کرد: ترافیک باند جنوبی آزاد راه کرج - قزوین در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیمه سنگین است.

وی تصریح کرد: ترافیک جاده مخصوص تهران - کرج در محدوده میدان اتمسفر تا پل کلاک نیمه سنگین است.

سرهنگ گودرزی با تاکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: از رانندگان می خواهیم که از سرعت و سبقت غیر مجاز خودداری کنند و در صورت مشاهده خودرو های خطرساز، مراتب را با پلیس درمیان گذارند.