امسال سیب های تولیدی آذربایجان غربی در جاده ها انباشت نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته سیب صنعتی استان افزود: باید با هماهنگی و همکاری تمام دستگاههای اجرایی، تولید کنندگان و صاحبان کارخانه ها و سردخانه ها، ساماندهی وضعیت سیب های صنعتی را در اولویت کاری خود قرار دهیم تا ضمن صیانت از برند سیب استان، محصول به صورت بهداشتی به دست مصرف کننده برسد.

وی ادامه داد: برای رسین به این هدف مهم ایجاد شبکه منظم و منطقی با تأمین منابع مالی برای انتقال مستقیم سیب صنعتی از باغات به واحدهای تولیدی ضروری است تا از هزینه های بالای تولید و استهلاک محصول نیز کاسته شود.

معاون مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی هم در این نشست با اشاره به تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن سیب در سال قبل در کشور گفت: پیش بینی می شود این میزان امسال به ۳ میلیون و ۵۰ هزار تن برسد که ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تنِ آن سهم آذربایجان غربی خواهد بود.

نبی هداوند با اشاره به کاهش تولید سیب صنعتی در کشور گفت: اگر نتوانیم امسال با وجود کاهش تولید، سامانه و شبکه جمع آوری سیب صنعتی را در کشور ساماندهی کنیم در سال قبل با معضلات بیشتری روبرو خواهیم شد.

وی از آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید سیب کشور نام برد و اضافه کرد: برای ساماندهی انباشت و جمع آوری سیب صنعتی در این استان باید از ظرفیت تمام عوامل از جمله سردخانه، کارخانه، شبکه تعاون روستایی، کارگزار و باغدار استفاده کنیم و با برگزاری نشست هایی هر چه سریعتر شیوه نامه ای تدوین و برای اجرا در این استان و استانهای دیگر تولید کننده سیب استفاده شود.

جعفراسکندری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی هم در این نشست با اشاره به تقاضای جهانی کنسانتره و پوره سیب گفت: امسال هیچ مشکلی در زمینه خرید سیب صنعتی در استان نخواهیم داشت و فقط جمع آوری این محصول باید ساماندهی شود.

تدوین شیوه نامه جمع آوری سیب صنعتی و ابلاغ آن به کارخانه ها در مدت یک هفته، مشارکت تعاون روستایی استان در ایجاد شبکه جمع آوری محصول و بهره گیری از سردخانه ها و امکانات افراد دیگر که دارای توان و ظرفیت جمع آوری بهداشتی سیب صنعتی هستند، جلوگیری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه از جمع آوری و انباشت سیب صنعتی در حاشیه راهها و تشکیل کمیته بازرسی برای نظارت بر روند کار از جمله مصوبات این نشست بود.