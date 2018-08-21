اجرای طرح بازآفرینی شهری خمین نیازمند ۴۷۰میلیارد ریال بودجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مرتضیان روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان خمین، ضمن بیان اینکه تاکنون ۸۰درصد ناوگان حمل و نقل درون شهری خمین نوسازی شده، اظهار کرد: در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری خمین، به ازای هر دستگاه تاکسی ۲۰۰میلیون ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد به متقاضیان اعطا می شود.

وی با بیان اینکه به ازای هر یک هزار و ۵۰۰نفر در کشور یک دستگاه تاکسی خدمات حمل و نقل ارائه می دهد، ادامه داد: باتوجه به جمعیت ۷۵هزار نفری این شهرستان، ۳۰۵ دستگاه تاکسی در شهرستان خمین فعال و در این راستا ظرفیت تکمیل است.

مرتضیان با اشاره به بیمه تاکسیران های شهرستان خمین بیان کرد: با توجه به قطع بودن سیستم بیمه تاکسیرانی در کشور، در حال حاضر ۱۲درصد تاکسیران های شهرستان خمین فاقد بیمه هستند.

شهردار خمین با اشاره به پروژه های نیمه تمام شهرداری گفت: ۳۸پروژه نیمه تمام شهرداری در سال جاری در دستور کار قرار دارد و امید است تعدادی از این پروژه ها تا پایان امسال تکمیل و بهره برداری شود.

وی خاطر نشان کرد: تکمیل پروژه میدان نقش امام و پروژه مجتمع آفتاب که از پروژه های نیمه تمام بالای ده سال است در دستور کار قرار دارد.

مرتضیان پروژه خیابان ۳۵متری، کف فرش ضلع غربی و شرقی بلوار بهشتی، ساماندهی آرامستان قدیم و جدید و یکسان سازی قبور در آرامستان جدید، تکمیل ساختمان اداری شهرداری با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد را از پروژه های دیگر در دست اقدام عنوان کرد.

شهردار خمین، با بیان اینکه میزان ارزش افزوده براساس سرانه جمعیتی پرداخت می شود، در چهار ماهه نخست سال جاری میزان ارزش افزوده تعلق گرفته به شهرداری را ۳۰میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این درحالی است که امسال ۱۲۰میلیارد ریال در حوزه عمران و آبادانی شهرستان خمین هزینه شده است.

مرتضیان با اشاره به طرح باز آفرینی شهری ادامه داد: در شهرستان خمین محله محسن آباد، محله اسماعیل بیگی و محله یادگار امام پروژه های محلات هدف بازآفرینی شهری خمین هستند که پیش بینی اعتبار برای اجرای این طرح ۴۷۶میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: در راستای مقابله با بحران کمبود منابع آبی، بیش از ۹۰درصد انشعابات آب شرب خمین از سیستم آبیاری فضای سبز شهر جداسازی و انشعابات غیرمجاز نیز ساماندهی شده است.

مرتضیان میزان فضای سبز خمین را ۱۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: سرانه فضای سبز در کشور ۲۴متر مربع، استان مرکزی ۱۱متر مربع و در شهرستان خمین ۱۴متر مربع است که در این زمینه شهرستان خمین در شرایط مطلوبی قرار دارد.