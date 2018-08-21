روح الله سلگی از برخورد قطار مسافری با پژو۴۰۵ در تقاطع روستای عبدالملکی شهر فیروزان نهاوند خبر داد و گفت: متأسفانه این حادثه دقایقی قبل رخداده است که جزئیات این حادثه تا ساعتی دیگر منتشر خواهد شد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.
نهاوند-بخشدار خزل نهاوند از برخورد قطار مسافری با پژو۴۰۵ در فیروزان نهاوند خبر داد.
روح الله سلگی از برخورد قطار مسافری با پژو۴۰۵ در تقاطع روستای عبدالملکی شهر فیروزان نهاوند خبر داد و گفت: متأسفانه این حادثه دقایقی قبل رخداده است که جزئیات این حادثه تا ساعتی دیگر منتشر خواهد شد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.
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