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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۲۷

بخشدار خزل خبر داد:

برخورد قطار مسافری با پژو۴۰۵ در فیروزان نهاوند

برخورد قطار مسافری با پژو۴۰۵ در فیروزان نهاوند

نهاوند-بخشدار خزل نهاوند از برخورد قطار مسافری با پژو۴۰۵ در فیروزان نهاوند خبر داد.

روح الله سلگی از برخورد قطار مسافری با پژو۴۰۵ در تقاطع روستای عبدالملکی شهر فیروزان نهاوند خبر داد و گفت: متأسفانه این حادثه دقایقی قبل رخ‌داده است که جزئیات این حادثه تا ساعتی دیگر منتشر خواهد شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 4381613

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