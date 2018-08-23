هفته معرفی نامزدهای ایران برای جوایز جهانی کودک

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: جمع‌بندی گزارش «یک هفته با کتاب» هفته گذشته، این بود که هفته اخبار کاغذ و جمع‌بندی‌های مربوط به حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت است. هفته گذشته ۱۶ خبر مهم در حوزه ادبیات و نشر داشت که ۲ خبرش بین‌المللی و خارجی بودند.

گزارش این هفته ۱۴ خبر دارد که ۳ خبرش بین‌المللی و خارجی هستند. آنچه یبن خبرهای این هفته خودنمایی می‌کند، اخبار مربوط به کاغذ و واردات آن نیست بلکه چند خبری است که درباره معرفی نامزدهای ایرانی به جوایز بین‌المللی ادبیات کودک هستند. طبق ۳ خبری که در این گزارش مرورشان خواهیم کرد، این هفته نامزدهای ایرانی به دو جایزه آسترید لیندگرن و اندرسن معرفی شدند.

باقی خبرها درباره اهدای کتابخانه شخصی، افتتاح نمایشگاه کتاب پکن و ... هستند.

در ادامه گزارش مرور خبرهای ادبیات و نشر را در هفته‌ای که گذشت، از نظر می‌گذرانیم.

اعلام رای و محرومیت برخی ناشران از نمایشگاه کتاب سال آتی

نیکنام حسینی‌پور رئیس هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در گفتگویی که این هفته با خبرنگار مهر، داشت با اشاره به اتمام رسیدگی مجدد به پرونده حدود ۴۰ ناشری که در هیئت بدوی متخلف شناخته شده بودند، گفت: هفته گذشته آخرین جلسه هیئت تجدیدنظر برگزار و کلیه درخواست‌های واصله برای بررسی مجدد پرونده‌ها، تعیین تکلیف شد و جمع‌بندی لازم در این باره در هیئت تجدید نظر صورت گرفت و طی جدولی به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد.

وی افزود: بر این اساس، بسیاری از آراء صادره در هیئت بدوی، عیناً به تائید هیئت تجدید نظر رسید و تعداد اندکی از پرونده‌ها هم مستوجب تخفیف در رای صادره شدند؛ به این ترتیب که مثلاً محرومیت آنها از حضور در نمایشگاه آتی کتاب تهران به محرومیت از حضور در نمایشگاه‌های استانی سال ۹۷ و همچنین برخی احکامِ ناظر بر محرومیت از حضور در نمایشگاه‌های استانی کتاب به محرومیت از دریافت تسهیلاتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ناشران ارائه می‌کند، تقلیل پیدا کرد.

اعلام جزئیات حضور ایران در ایفلا۲۰۱۸

امسال از ایران کتابداران متعددی در اجلاس ایفلا شرکت می‌کنند؛ شرکت کنندگان در قالب ارائه مقاله و از کتابخانه ملی ایران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علامه طباطبایی هستند. در مجموع حدود ۱۲ نفر از ایران در این اجلاس شرکت دارند. امسال و از کتابخانه ملی ایران، یک هیئت تخصصی - مدیریتی در اجلاس ایفلا شرکت می‌کند که در حوزه تخصصی، امسال در زمینه «یونی مارک» و همچنین ارائه مقاله، حضور خواهد داشت. در حوزه مدیریتی هم برای حضور در اجلاس روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو ایفلا، در این سطح مشارکت خواهد کرد.

اعلام جزئیات حضور ایران در اجلاس ایفلا ۲۰۱۸ در گفتگوی مهر با صالح زمانی مشاور امور بین‌الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شد. وی در این گفتگو گفت: از ایران امسال ۴ مقاله در کنفرانس ایفلا ارائه خواهد شد که توسط ۱۰ نفر و در قالب هم‌پژوهی تدوین شده‌اند. تلاش ما این است که علاوه بر شرکت در بخش‌های اصلی کنفرانس، در حاشیه آن چند تفاهمنامه هم امضا کنیم که امضای تفاهمنامه با کتابخانه «بوریس یلتسین» مسکو و چند کتابخانه ملی از کشورهای مختلف، در دستور کار قرار دارد.

فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و موسسات کتابخانه‌ای ایفلا (IFLA) وابسته به یونسکو از سال ۱۹۲۷ تاکنون کنگره‌های سالانه‌ای را با شرکت موسسات، انجمن‌ها و کشورهای عضو برگزار کرده است. ایران هم تقریباً هر سال در اجلاس جهانی کتابداری شرکت کرده است گو اینکه درباره میزان تاثیر این قبیل حضورها بر وضعیت کتابداری و کتابخانه‌داری در کشورمان، بحث بسیار است.

نامه رئیس اتحادیه ناشران به مسئول کارگروه کاغذ درباره تعیین ضوابط واردات

طبق یکی از خبرهای این هفته، محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان با ارسال نامه‌ای به همایون امیرزاده با تاکید بر اینکه «نفیاً و اثباتاً درباره واردکنندگان کاغذ نظری ندارد»، در عین حال بر لزوم تعیین ضوابط واردات و نظارت بر توزیع کاغذ تاکید کرد. یک هفته پس از نامه امیرزاده به آموزگار برای معرفی تشکل‌ها، انجمن‌ها و افراد مورد وثوق و دارای صلاحیت و توان مالی به منظور واردات کاغذ چاپ و تحریر تا سقف ۱۵ هزار تن تا تاریخ ۲۷ مردادماه جاری، آموزگار نیز پاسخ این نامه را داد.

آموزگار نامه خود را در اختیار مهر قرار داد که به عنوان یکی از خبرهای این هفته منتشر شد.

آغاز ثبت‌نام ناشران برای حضور در نمایشگاه‌های استانی

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران دیروز چهارشنبه از آغاز ثبت نام ناشران برای حضور در نمایشگاه کتاب استانی در شهریور خبر داد. به این ترتیب، ناشران سراسر کشور برای حضور در نمایشگاه کتاب در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه می‌توانند از تاریخ ۳۰ مرداد تا ۵ شهریور به سایت www.icfi.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.

نمایشگاه کتاب استان آذربایجان غربی از تاریخ ۲۰ تا ۲۵ شهریور برگزار می‌شود.

انتصاب دبیر جشنواره ادبیات سلامت

روز شنبه این هفته سید محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با صدور حکمی بهاءالدین مرشدی را به دبیری نخستین جشنواره ادبیات سلامت منصوب کرد.

معرفی سه تصویرگر ایرانی به جایزه اندرسن

روز سه‌شنبه این هفته خبری منتشر شد مبنی بر این‌که هدا حدادی، فرشید شفیعی و علیرضا گلدوزیان به عنوان سه تصویرگر برتر به فهرست کوتاه شورای کتاب کودک برای دریافت جایزه اندرسن ۲۰۲۰ راه پیدا کردند.

در دوره‌های گذشته فرشید مثقالی، نسرین خسروی، محمدعلی بنی اسدی و پژمان رحیمی زاده تصویرگرانی بودند که به عنوان نامزدهای بخش تصویر جایزه جهانی اندرسن معرفی شدند.

معرفی نامزدهای شورای کتاب کودک برای جایزه آسترید لیندگرن

روز شنبه این هفته شورای کتاب کودک، فرهاد حسن‌زاده را به عنوان نویسنده و طرح «با من بخوان» موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان را در بخش ترویج خواندن برای دریافت جایزه آسترید لیندگرن (آلما ۲۰۱۹) معرفی کرد.

معرفی نامزدهای کانون پرورش فکری برای جایزه آسترید لیندگرن

هوشنگ مرادی‌کرمانی و کتاب‌خانه‌های سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم در ادامه خبرهای مربوط به معرفی نامزد به جایزه آسترید لیندگرن بار دیگر به عنوان نامزدهای سال ۲۰۱۹ جایزه مذکور از طرف کانون پرورش فکری معرفی شدند.

جایزه جهانی آسترید لیندگرن، بزرگ‌ترین جایزه جهانی ادبیات کودک و نوجوان پس از جایزه هانس کریستین اندرسن است.

آسترید لیندگرن، نویسنده سوئدی و صاحب کتاب‌هایی چون «پی‌پی جوراب بلند» و «کارلوس روی پشت‌بام» است. وی در سال ۲۰۰۲ در سن ۹۴ سالگی دیده از جهان فرو بست. دولت سوئد برا ی گرامی‌داشت یاد وی مسابقه‌ای جهانی با نام او پایه‌گذاری کرد، که هر ساله در این کشور برگزار می‌شود.

اهدای کتابخانه محمد دانش‌پژوه به مرکز دائره المعارف اسلامی

کتابخانه اختصاصی دکتر محمد دانش‌پژوه در پی انتقال کتابخانه‌های شخصی چهره‌هایی مانند محمدجواد حجتی‌کرمانی، مهدی روشن‌ضمیر، علینقی منزوی، عنایت‌الله رضا، جواد حدیدی، ایرج افشار، عبدالحسین زرین‌کوب، منوچهر ستوده، احمد منزوی، احمد اقتداری، علی پایا، همایون صنعتی‌زاده، شاهرخ مسکوب، محمدکاظم موسوی بجنوردی، نصرالله پورجوادی، اکبر ایرانی، فتح‌الله مجتبایی، حمید مولانا، حسن کامشاد، فریدون آدمیت، قمر آریان و ... به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، به کتابخانه این مرکز افزوده شد.

بنا بر وصیت زنده‌یاد دانش‌پژوه، این مجموعه در کنار گنجینه ایرج افشار قرار خواهد گرفت. این اقدام به پاس و یاد دوستی صمیمانه خود او و دوستی دیرین پدرش محمدتقی دانش‌پژوه با ایرج افشار صورت گرفته است.

رونمایی از کتاب کلیات اشعار ولی‌الله کلامی زنجانی

آیین رونمایی از کتاب «شهادت‌نامه عاشقان» شامل کلیات اشعار انقلابی ولی‌الله کلامی زنجانی هم این هفته، با حضور مسئولین کشوری و استانی و مادحین، خانواده‌های شهدا و ایثارگران و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر استان، در سالن همایش‌های حسینیه اعظم زنجان برگزار شد.

رونمایی از کتاب «شاهرگی برای حریم»

دیگر مراسم رونمایی کتاب این هفته مربوط به «شاهرگی برای حریم» از تازه های انتشارات روایت فتح بود. این کتاب روایت زندگی شهید حمیدرضا اسداللهی است که در سالن همایش های شرکت پخش فرآورده های نفتی رونمایی شد.

اعلام آمادگی کتابخانه بین‌المللی کودکان برای دریافت آثار ایرانی

اولین خبر بین‌المللی این گزارش درباره بخش فارسی کتابخانه بین‌المللی کودکان در مونیخ است.

کتابخانه بین­‌المللی کودکان واقع در شهر مونیخ آلمان با بیش از ۶۵۰ هزار جلد کتاب به ۱۳۰ زبان مختلف بزرگ­ترین کتابخانه کودکان دنیاست که مجموعه ‌ای منحصر به فرد از کتاب­‌های کودک و نوجوان چهارصد سال اخیر جهان در آن نگهداری می­‌شود.

لیلا (رویا) مکتبی‌فرد که از سال ۲۰۱۷ مسئول بخش فارسی کتابخانه بین‌المللی کودکان است، در نامه‌ای سرگشاده به ناشران ایرانی، با اشاره به اینکه این کتابخانه یک کتابخانه واسپاری است که گسترش مجموعه آن از طریق دریافت کتاب‌­های اهدایی از سوی ناشران، نویسندگان و تصویرگران انجام می‌­شود، عنوان کرده است: در حال حاضر قریب به ۴۰۰۰ جلد کتاب فارسی در این کتابخانه موجود است و امیدواریم که با همت و همکاری شما ناشران ایرانی بتوانیم بخش فارسی مجموعه را غنی و به روز نگه داریم.

افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب پکن

دومین خبر خارجی و بین‌المللی این گزارش مربوط به یک نمایشگاه کتاب بین‌المللی است. به این ترتیب، بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن دیروز چهارشنبه افتتاح می‌شد.

این نمایشگاه تا ۴ شهریور ۱۳۹۷ در مرکز بین‌المللی نمایشگاه‌های پکن دایر است و غرفه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران هم در این دوره از نمایشگاه بر اساس تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین طرفین به مساحت ۱۸ مترمربع برپا خواهد بود.

معرفی برندگان جایزه هوگو ۲۰۱۸

جایزه هوگو ۲۰۱۸ هم این هفته برندگان خود را معرفی کرد. جایزه هوگو برای بهترین رمان، سالانه توسط «انجمن جهانی داستان‌های علمی تخیلی» از سال ۱۹۵۳ اهدا می‌شود.