خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: گزارش «یک هفته با کتاب» این هفته چند خبر مهم و تعیین‌کننده در مورد واردات کاغذ و مقوا را شامل می‌شود که پس از چند هفته اخبار نه‌چندان مهم، به آن رنگ و بوی دیگری می‌دهند. گزارش این هفته ۱۲ خبر را شامل می‌شود که یک عنوان از آن‌ها بین‌المللی و باقی عناوین، مربوط به رویدادهای داخل کشور می‌شوند.

کشف تخلف ۱۰ میلیارد تومانی در زمینه واردات کاغذ که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد، هشدار عضو کمیته تعیین قیمت کاغذ به محتکران و گرانفروشان و همچنین توقف فعالیت تعدادی از ناشران به خاطر گرانی کاغذ، ۳ خبر مهم مربوط به کاغذ هستند که گزارش را با آن‌ها شروع می‌کنیم.

در ادامه، هم اخبار دیگری از حوزه‌های دیگر مربوط به کتاب و نشر کشور مرور می‌شود.

گزارش مرور اخبار مهم حوزه کتاب و نشر این هفته به شرح زیر است:

کشف ١٠ میلیارد تومان تخلف در واردات کاغذ

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این هفته از کشف ٧٠٠ مورد تخلف در امر واردات کاغذ خبر داد و رقم این تخلفات را ١٠ میلیارد تومان اعلام کرد. طبق گفته‌های صالحی، این تخلفات با همکاری و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شده و مربوط به سه ماه نخست امسال است.

به دنبال انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز ٤٢٠٠ تومانی، مشخص شد که افراد و شرکت‌هایی مقادیری ارز ٤٢٠٠ تومانی به بهانه واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، اما در این امر تخلفاتی رخ داده است؛ تخلفاتی مانند اینکه واردکنندگان، تخصصی در این حوزه نداشته‌اند، کاغذهای وارداتی را یا به قیمت‌های بالاتر عرضه کرده‌اند یا اینکه کالای وارد شده را صرف امور دیگری غیر از مسائل مربوط به حوزه تخصصی کاغذ کرده‌اند. برخی گزارش‌های دیگر نیز حاکی از این بود که یکی دو شرکت واردکننده، هویت یا دفتر مشخصی ندارند.

هشدار عضو کمیته تعیین قیمت کاغذ به محتکران و گرانفروشان

غلامرضا شجاع عضو کمیته تعیین قیمت کاغذ کشور و نماینده مصرف کنندگان کاغذ در شهرستان‌ها در گفتگویی که این هفته با مهر داشت، با اشاره به مصوبه جلسه اخیر کارگروه کاغذ کشور در تعیین قیمت فروش هر بند کاغذ چاپ و تحریر، گفت: در این جلسه قیمت کاغذ چاپ و تحریر و بالکی هر کیلو ٥١٠٠ تومان و قیمت کاغذ روزنامه هر کیلو ٤١٠٠ تومان تعیین و مقرر شد با فروشندگانی که بالاتر از این قیمت‌ها، کاغذهایشان را بفروشد، با توجه به اینکه از ارز ٣٨٠٠ تومانی برای واردات این کاغذها استفاده شده است، با عنوان «گرانفروشی» و «احتکار» بدون استثنا، برخورد تعزیراتی و قضائی صورت گیرد.

این عضو کمیته تعیین قیمت کاغذ کشور گفت: تمامی بنگاه‌ها در حال رصد هستند و تمام تعاونی‌های معتبر قانونی و فعال نیز راهکارشان را برای برخورد با متخلفین، کتباً طی نامه‌ای تقدیم معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده‌اند و رونوشت به وزیر ارشاد و سازمان حمایت داده شده است. ما ٧ ماه مهلت داده‌ایم تا واردکنندگان ریشه دار و درست کار، بازار را با عرضه و تقاضا مدیریت کنند. اگر نتوانستند، خرده فروش‌ها و بنکداران نگران نباشند؛ تفاوت قیمت کاغذ را می‌بایست از واردکنندگان سودجو پس بگیرند انجمن واردکنندگان کاغذ در این راستا با ما همکاری کرده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم ستاد ویژه برخورد با گرانفرشان و محتکران کاغذ را تشکیل داده است و وزارت ارشاد هم کاملاَ حمایت و کمک کرده است.

توقف فعالیت تعدادی از ناشران به دلیل گرانی کاغذ

رئیس اتحادیه ناشران در خبری که این هفته به مهر داد، از توقف فعالیت تعدادی از ناشران به دلیل گرانی کاغذ خبر داد. محمود آموزگار با ابراز نگرانی نسبت به نوسانات شدید قیمتی در بازار کاغذ، گفت: متاسفانه تعدادی از ناشران به خاطر مشکلات موجود، موقتاً فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

وی گفت:‌ ما اطلاع داریم که تعدادی از ناشران، فعالیت‌شان را متوقف کرده‌اند و باید نسبت به نوسانات قیمتی در بازار کاغذ بسیار نگران باشیم. حرفه نشر کتاب در تمام دنیا حتی در کشورهای پیشرفته، به عنوان شغلی که نیازمند حمایت‌های مالی است، شناخته می‌شود. در این زمینه نهادهای صنفی اقتصادی و تعاونی‌های حوزه نشر، در صورتی که نقدینگی لازم برای آنها فراهم شود، می‌توانند کمک خوبی برای برون رفت از این وضعیت بکنند.

خرید جدید وزارت ارشاد از ناشران

طبق یکی از خبرهای روز شنبه این هفته، هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسات ۵۹۳ و ۵۹۴، خرید ۹۴ هزار و ۲۵۰ عنوان کتاب به ارزش ۱۸ میلیارد و ۶۵۸ میلیون و پانصد هزار ریال را تصویب کرد.

تعیین رئیس جشنواره صنعت چاپ

یک خبر دیگر از اخبار مربوط به کاغذ و صنعت چاپ کشور این‌که، با توافق اکثریت اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره ملی چاپ و تأیید رئیس شورا، «ایرج استادعلینقی» رئیس هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، به عنوان رئیس این دوره از جشنواره انتخاب شد.

این انتخاب در نخستین نشست شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ که با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این شورا و نیز اعضای آن برگزار شد، صورت گرفت.

برگزاری مراسم بزرگداشت مدیر نشر دارالکتب اسلامیه

عصر یکشنبه این هفته، مراسم بزرگداشت مرتضی آخوندی مدیر انتشارات دارالکتب الاسلامیه به پاس ۷۰ سال مجاهدت فرهنگی با حضور جمع زیادی از مقامات و مسئولان کشوری و همچنین ناشران و اصحاب فرهنگ در پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری برگزار شد.

انتشارات مذکور از سال ۱۳۱۷ مشغول به کار است و تا به حال بیش از ۲ هزار عنوان کتاب دینی منتشر کرده است.

انتشار گزارش یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی‌ها در عیدانه کتاب

گزارش میزان یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی‌ها در آخرین طرح یارانه‌ای حمایت از کتابفروشی‌ها «عیدانه کتاب ۹۷» این هفته توسط موسسه خانه کتاب منتشر شد.

نیکنام حسینی پور، مدیرعامل موسسه خانه کتاب با اعلام این خبر گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و رویکرد دولت دوازدهم مبنی بر شفاف‌سازی اطلاعات و همچنین دستورالعمل شفاف سازی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ شورای معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه خانه کتاب گزارش میزان یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی‌ها در «عیدانه کتاب ۹۷» را در وب سایت این موسسه منتشر کرده است.

انتصابات جدید در کتابخانه ملی ایران

اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این هفته دو انتصاب داشت. او در حکمی مظفر پاسدار شیرازی را به سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب کرد. بروجردی همچنین در حکمی دیگر هانیه گرائیلی را به سرپرستی اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین‌الملل منصوب کرد.

تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت ارتباطات و کتابخانه ملی

خبر دیگری که مربوط به کتابخانه ملی می‌شد، امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت ارتباطات و کتابخانه ملی بود که مربوط به اخبار روز سه‌شنبه این هفته بود. این تفاهمنامه عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد توسط محمدجواد آذری جهرمی و اشرف بروجردی در نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) امضا شد.

دیدار اساتید خارجی زبان فارسی با مرادی کرمانی

استادان خارجی زبان فارسی که برای دوره تربیت مدرس بنیاد سعدی به ایران آمده‌اند، دیروز چهارشنبه ۱۰ مرداد با هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده کشورمان، دیدار و گفتگو کردند.

استادان زبان فارسی خارجی از ۱۲ کشور جهان در هشتاد و پنجمین دوره دانش افزایی بنیاد سعدی، که به دوره تربیت مدرس اختصاص دارد، شرکت کرده‌اند و طی این مدت از مکان‌های دیدنی استان تهران بازدید کرده و سفری نیز به استان سمنان داشته‌اند.

برگزاری نشست بررسی ریشه‌های مشترک ایران و اوستیا

نشست دیدا و گفتگوی المیرا گوتیوا فوق دکتری زبانشناسی اوسی و دیانا سوکایوا، فولکورشناس اوستیایی به همراه مریم شفقی استاد زبان روسی، با علی‌اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بین‌الملل شهر کتاب هم روز دوشنبه ۸ مرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

در این دیدار میرجلال‌الدین کزازی استاد دانشگاه و شاهنامه‌پژوه و سیدحسین طباطبایی رئیس اداره‌ی اروپای شرقی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز حضور داشته و به ریشه‌های زبانی و فرهنگی مشترک و زمینه‌های همکاری‌های فرهنگی ایران و اوستیا پرداختند.

انتشار آمار مطالعه روزانه اروپایی‌ها

تنها خبر خارجی گزارش این هفته، مربوط به میزان مطالعه روزانه مردم اروپا است. به این ترتیب و به موجب این خبر، بر اساس آمار منتشرشده توسط موسسه آمار اروپا در لوکزامبورگ، خانواده‌های اروپایی به طور میانگین کمتر از ۱۰ دقیقه در روز کتاب می‌خوانند.

در گزارشی که این شبکه با موضوع میزان مطالعه نزد خانواده‌های اروپایی منتشر کرده، آمده است که خانواده‌های اروپایی به طور متوسط تنها ۱.۱ درصد از هزینه‌های مصرفی خود را به خرید کتاب، روزنامه و لوازم التحریر اختصاص می‌دهند و به طور میانگین کمتر از ۱۰ دقیقه در روز کتاب می‌خوانند.