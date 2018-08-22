به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی چهارشنبه‌شب در آستانه هفته دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: شعار هفته دولت امسال شفافیت، کارآمدی و اطلاع رسانی است که رسانه‌ها در این زمینه نقش شایسته ای دارند.

وی افزود: هفته دولت فرصت مناسبی است که با اطلاع رسانی، تلاش ها، خدمات و اقدامات صورت گرفته به مردم گفته شود.

بخشدار بردخون با اشاره به طرح‌ها در منطقه گفت: در هفته دولت طرح‌هایی در زمینه‌های مختلف به بهره‌برداری یا آغاز عملیات می رسد که شامل نوسازی مدارس ۳۵ میلیارد ریال، راهداری ۵۵۰ میلیون ریال، ورزش و جوانان ۴۰۰ میلیون ریال است.

وی افزود: منابع طبیعی ۱۰ میلیارد ریال، مخابرات هشت هزار و ۱۰۰ میلیون ریال، آب روستایی ۱۸ میلیارد ریال، جهاد کشاورزی ۳۵۰ میلیون ریال و بهداشت و درمان شش میلیارد ریال بخش دیگری از پروژه های آماده بهره برداری است.

اخلاقی ادامه داد: ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در روستاها توسط دهیاری ها و بنیاد مسکن هزینه شده که شامل ۱۸ میلیارد ریال اعتبارات دهیاری ها و ۲۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبارات بنیاد مسکن است.

وی با بیان اینکه اعتبارات دهیاری ها از درآمدهای داخلی و ارزش افزوده است، گفت: پروژه های بنیاد مسکن با ۲۰ میلیارد ریال مجموع اعتبارات نفت و بقیه اعتبارات کمیته برنامه ریزی تأمین شده است.

نماینده عالی دولت در بخش ابراز داشت: پروژه‌های روستاها شامل اجرای طرح‌های هادی، زیرسازی و آسفالت، ساماندهی پارک های روستایی، سنگ فرش، نصب المان های زیبایی، فضای سبز، اجرای چمن ورزشی بازنگری در طرح های هادی است.

وی ادامه داد: در حوزه شهری نیز اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده و درآمدهای داخلی که شامل پروژه های زیرسازی، سنگ فرش کوچه ها و معابر، خرید ماشین آلات، بازسازی المان های شهری و ساماندهی بوستان های شهری و محله ای است.

وی از حضور و مشارکت ادارات، دهیاری ها و شهرداری در برنامه های فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی تفدیر کرد و گفت: شیرینی همه پروژه ها و اقدامات برای مردم است که از حمایت های استاندار و معاونت ها، نماینده جنوب استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل، فرماندار و معاونین، مسؤلان شهرستان و بخش، شوراها، دهیاری ها و مردم تقدیر می شود.

بخشدار بردخون امیدآفرینی در بین مردم را ضروری دانست و یادآور شد: مدرسه امیر کبیر پس از حدود ۸ سال از آغاز ساخت با تاکید و نگاه ویژه استاندار مبنی بر اتمام پروژه های نیمه تمام با حضور استاندار به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک ساخت فصاهای آموزشی و ورزشی در بخش آغاز می شود که سرعت توسعه را بیشتر می کند.