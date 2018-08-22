۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰:۲۷

بخشدار بردخون:

۱۵۰ میلیارد ریال پروژه در بردخون افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود

بوشهر - بخشدار بردخون گفت: همزمان با هفته دولت طرح هایی با مجموع اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در بخش بردخون راه اندازی یا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی چهارشنبه‌شب در آستانه هفته دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: شعار هفته دولت امسال شفافیت، کارآمدی و اطلاع رسانی است که رسانه‌ها در این زمینه نقش شایسته ای دارند.

وی افزود: هفته دولت فرصت مناسبی است که با اطلاع رسانی، تلاش ها، خدمات و اقدامات صورت گرفته به مردم گفته شود.

بخشدار بردخون با اشاره به طرح‌ها در منطقه گفت: در هفته دولت طرح‌هایی در زمینه‌های مختلف به بهره‌برداری یا آغاز عملیات می رسد که شامل نوسازی مدارس ۳۵ میلیارد ریال، راهداری ۵۵۰ میلیون ریال، ورزش و جوانان ۴۰۰ میلیون ریال است.

وی افزود: منابع طبیعی ۱۰ میلیارد ریال، مخابرات هشت هزار و ۱۰۰ میلیون ریال، آب روستایی ۱۸ میلیارد ریال، جهاد کشاورزی ۳۵۰ میلیون ریال و بهداشت و درمان شش میلیارد ریال بخش دیگری از پروژه های آماده بهره برداری است.

اخلاقی ادامه داد: ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در روستاها توسط دهیاری ها و بنیاد مسکن هزینه شده که شامل ۱۸ میلیارد ریال اعتبارات دهیاری ها و ۲۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبارات بنیاد مسکن است.

وی با بیان اینکه اعتبارات دهیاری ها از درآمدهای داخلی و ارزش افزوده است، گفت: پروژه های بنیاد مسکن با ۲۰ میلیارد ریال مجموع اعتبارات نفت و بقیه اعتبارات کمیته برنامه ریزی تأمین شده است.

نماینده عالی دولت در بخش ابراز داشت: پروژه‌های روستاها شامل اجرای طرح‌های هادی، زیرسازی و آسفالت، ساماندهی پارک های روستایی، سنگ فرش، نصب المان های زیبایی، فضای سبز، اجرای چمن ورزشی بازنگری در طرح های هادی است.

وی ادامه داد: در حوزه شهری نیز اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده و درآمدهای داخلی که شامل پروژه های زیرسازی، سنگ فرش کوچه ها و معابر، خرید ماشین آلات، بازسازی المان های شهری و ساماندهی بوستان های شهری و محله ای است.

وی از حضور و مشارکت ادارات، دهیاری ها و شهرداری در برنامه های فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی تفدیر کرد و گفت: شیرینی همه پروژه ها و اقدامات برای مردم است که از حمایت های استاندار و معاونت ها، نماینده جنوب استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل، فرماندار و معاونین، مسؤلان شهرستان و بخش، شوراها، دهیاری ها و مردم تقدیر می شود.

بخشدار بردخون امیدآفرینی در بین مردم را ضروری دانست و یادآور شد: مدرسه امیر کبیر پس از حدود ۸ سال از آغاز ساخت با تاکید و نگاه ویژه استاندار مبنی بر اتمام پروژه های نیمه تمام با حضور استاندار به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک ساخت فصاهای آموزشی و ورزشی در بخش آغاز می شود که سرعت توسعه را بیشتر می کند.

