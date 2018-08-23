شکار گراز در کشور کنترل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، صدور پروانه شکار از جمله مباحث جریان سازی است که هر از گاهی موجی را در بین دغدغه مندان طبیعت به راه می اندازد. اخیرا نیز ابلاغ دستورالعمل شکار گراز به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها جهت صدور پروانه شکار، موضوع بحث منتقدان شکار قرار گرفته و به مخاطره افتادن جمعیت این گونه به تیتر اخبار کشیده شده است.

طرح این نگرانی ها از کاهش جمعیت گونه مذکور در شرایطی است که گراز به واسطه پر زاد و ولد و همه چیز خوار بودن و نیز گستره وسیع پراکندگی آن به دلیل قدرت تطابق بالا با شرایط زیستی متنوع در بسیاری از زیستگاه ها به یک گونه آسیب رسان و زیانکار تبدیل شده است. البته یکی از نقاط اختلاف موافقان و مخالفان شکار در این حوزه تاثیر گونه گراز به عنوان طعمه در زیستگاه های گوشتخوارانی همچون پلنگ است و بیم آن دارند که با صدور پروانه شکار و در پی آن کاهش شدید جمعیت این گونه در زیستگاه گوشتخواران، این جانوران دچار فقر غذایی شده و تلف کردند.

علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: حفاظت از حیات وحش و در راس آن حفاظت از گونه های در معرض انقراض و حفاظت شده مانند یوز همیشه در تدوین دستورالعمل های شکار مدنظر قرار داده شده و به صراحت شکار در زیستگاه های یوزپلنگ و پلنگ ممنوع اعلام شده است. بنابراین نگرانی ای از بابت کمبود منابع غذایی جهت گوشتخواران وجود ندارد.

از سویی دیگر تفاوت در شرایط پروانه های صادره جهت اتباع ایرانی، که در مورد گونه گراز صرفا مختص اقلیت های مذهبی است، و شکارچیان خارجی اعتراض تعدادی از شکارچیان را یه همراه داشته است.

تیموری در این باره گفت: دستورالعمل های شکار و صید هرساله پس از اخذ نقطه نظرات فنی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها که مبتی بر اطلاعات میدانی از وضعیت جمعیت گونه، شرایط زیستگاهی و خسارات وارده به جوامع محلی است، تنظیم و جهت اجرا به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها ابلاغ می شود. در سال جاری ۲۷ استان در کشور متقاضی صدور پروانه شکار گراز بوده اند. که البته با توجه به محدودیت صدور پروانه صرفا جهت اقلیت های مذهبی، حدود ۵۰ درصد استانها متقاضی ای جهت صدور پروانه شکار گراز ندارند و بنابراین به منظور تعدیل جمعیت گونه مذکور و جلوگیری از ورود خسارات متوسل به میرشکاران محلی می شوند، یعنی افرادی را به کار میگیرند برای کنترل جمعیت گراز.

تیموری درخصوص صدور پروانه شکار گراز جهت شکارچیان خارجی گفت: براساس مصوبه شورای اقتصاد هر شکارچی در ازا پرداخت ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار به ازا هر راس گراز بر حسب طول دندان، می تواند مجوز شکار دریافت کند. این مبلغ برای شکارچیان داخلی ۱۰۰ هزار تومان برای هر راس گراز است.



وی با تاکید بر این مساله که در سال جاری تاکنون هیچ پروانه شکار گرازی برای شکارچیان خارجی صادر نشده است ادامه داد: در سال ۹۶ نیز پروانه شکار کمتر از ۵۰ راس گراز جهت شکارچیان خارجی در کل کشور صادر نشده است.