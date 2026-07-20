افزایش ۳۷ درصدی کشف سرقت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر ، امیر حسام شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از افزایش ۱۱ درصدی سرقتها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود رشد این آمار، میزان کشف سرقتها نیز با تلاش نیروهای انتظامی به ۷۲ درصد رسیده است.
وی با اشاره به عوامل موثر در وقوع سرقت اظهار کرد: امنیت و انتظام تنها به وظیفه پلیس محدود نمیشود و عوامل متعددی از جمله وضعیت اقتصادی و معیشتی، اعتیاد، نحوه نگهداری از اموال، نبود نگهبان در ساختمانهای نیمهکاره و حتی برخی نواقص در زیرساختهای شهری در بروز این جرائم نقش دارند.
رئیس پلیس آگاهی گلستان با بیان اینکه پلیس آگاهی در حوزه کشف جرائم نقش اصلی را بر عهده دارد، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲ درصد سرقتها کشف شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد بود. این یعنی حدود ۱۳ درصد افزایش در کشفیات و ۳۷ درصد رشد نسبت به سال قبل در میزان کشف سرقتها داشتیم.
حسام ادامه داد: بخش قابل توجهی از اموال مسروقه نیز شناسایی و به مالباختگان تحویل داده شده و خوشبختانه در برخی سرقتها مانند سرقت خودرو، موفق به کشف ۱۰۰ درصدی شدهایم.
وی با اشاره به نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری فقط وظیفه پلیس نیست؛ بخشی از آن به وظایف سازمانها و بخشی نیز به رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان بازمیگردد.
وی خاطرنشان کرد: ما علاوه بر افزایش گشتهای انتظامی، از ظرفیت کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ نیز برای نگهداری و درمان سارقانی که اغلب معتاد هستند استفاده کردهایم.
رئیس پلیس آگاهی گلستان درباره سرقت منزل نیز توضیح داد: بسیاری از سارقان منزل، حرفهای و از استانهای دیگر هستند، این افراد پیش از سرقت با بررسی شرایط خانهها، از جمله خاموش بودن چراغها در ساعات غروب، اقدام میکنند. بنابراین شهروندان باید نکات ایمنی را جدی بگیرند.
حسام با تأکید بر اینکه ضدسرقت بودنِ درب، تضمینی برای جلوگیری کامل از سرقت نیست، گفت: استفاده از قفلهای مناسب، نردههای استاندارد، قفلهای کتابی مقاوم، جوش دادن محل نصب قفل، نصب دوربین و استفاده از سوئیچ مخفی برای خودروها از مهمترین راهکارهای پیشگیری از سرقت است.
وی همچنین توصیه کرد: خودروهای قدیمیتر، حتمأ باید با قفل فرمان و سوئیچ مخفی محافظت شوند، موتورسیکلت نیز نباید بدون قفل رها شود، همچنین گاوصندوق به هیچ عنوان جای امن مطلق نیست، زیرا سارقان حرفهای در مدت کوتاهی قادر به باز کردن یا حتی جابهجایی آن هستند.
رئیس پلیس آگاهی گلستان با اشاره به شیوههای جدید سارقان، از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و افزایش مراقبت از اموال خود، در کنار پلیس برای کاهش سرقت ها همکاری کنند.
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