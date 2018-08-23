به گزارش خبرگزاری مهر؛ رسانه‌های محلی استرالیا از تمایل «جولی بیشاپ» وزیر امور خارجه این کشور برای مشارکت در رقابت رهبری حزب لیبرال به عنوان هسته اصلی ائتلاف حاکم راست‌میانه خبر می‌دهند- رقابتی که پیروز نهایی آن نخست‌وزیر جدید استرالیا خواهد بود.

این اعلام آمادگی واکنشی است به کودتای سیاسی که در حزب لیبرال علیه «مالکوم ترنبول» نخست‌وزیر فعلی صورت گرفته است. وی دیروز با تهدید حدود ۱۰ تن از وزاری خود برای استعفا مواجه شد.

به ‌گزارش مهر، ترنبول در رای‌گیری روز سه‌شنبه با اختلاف اندک ۴۸ به ۳۵ رای، «پیتر دوتون» وزیر اسبق کشور را شکست داد و جایگاه رهبری خود در حزب لیبرال را ابقاء کرد. اما در عرض یک روز، با طغیان هم‌حزبی‌هایی مواجه شد که خواستار رای‌گیری مجدد به نفع رقیب وی هستند.

اکنون نیز طرفداران دوپون درحال جمع‌آوری طومار برای برگزاری مجدد انتخابات درون‌حزبی هستند. ترنبول نیز پذیرفت در صورتیکه امضای اکثر اعضای حزب لیبرال پای این طومار باشد، به رای‌گیری مجدد رضایت بدهد.

این درحالی است که «اسکات ماریسون» وزیر خزانه‌داری استرالیا نیز برای شرکت در دور دوم رای‌گیری تمایل نشان داده است.

با ورود رقیب قدری چون بیشاب، شانس دوتون برای رهبری حزب لیبرال و درنهایت، نخست‌وزیری استرالیا کاهش می‌یابد.

درهرحال، از دسامبر سال گذشته، محبوبیت ترنبول با ۹ درصد کاهش همراه بوده و خود وی نیز رهبر سابق حزب را به بهانه کاهش محبوبیت کنار زده است- امری که سایه ابهام بر ادامه نخست‌وزیری وی را سنگین‌تر می‌کند.

انتظار می‌رود تا پایان امروز، نتیجه بازی قدرتی که در حزب لیبرال استرالیا آغاز شده مشخص شود.