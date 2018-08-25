به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن خمینی تولیت آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) عصر امروز (شنبه) در نشست بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه شماره ۲ جماران، اظهار داشت: افتتاح «خانه موزه» آقای هاشمی، بهانه ای است تا درباره یکی از صفات ایشان صحبت کنیم؛ این صفت که در برخی جاها، آقای هاشمی مایل بود آن را عامدا نشان بدهد، گریز پر رنگ ایشان از ریا بود.

وی افزود: ظاهر و باطن زندگی آقای هاشمی، یکی بود و بنای بر زهدفروشی نداشت. دوری از ریا، زهدنفروختن و به نوعی فقر را در چشم مخاطب نکردن، امتیازی بود که در وجود ایشان وجود داشت.

حجت الاسلام خمینی تصریح کرد: شاید این مساله (دوری از زهدفروختن) در نقاطی به کژتابی و اشتباه بیانجامد؛ چون ذات ستیز با ریا، مهم نبودن نظر جامعه نسبت به خود است؛ گویی نظر مردم اصلا محترم نیست. یعنی انگار کسانی که مردم‌داری می کنند، با کسانی که ریا می کنند همسان انگاشته می‌شوند.

تولیت آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) با بیان اینکه آیت الله هاشمی به مردم باور داشت، گفت: آقای هاشمی معتقد بود اگر مردم در صحنه باشند، همه گره ها و مشکلات حل می‌شود و اگر مردم نباشند، هر گره‌ای که باز شود، در حقیقت گره‌ای بر گره‌های قبلی زده خواهد شد.

سیدحسن خمینی با بیان اینکه آیت الله هاشمی مصلحانه زندگی میکرد، گفت: آقای هاشمی جزء کسانی بود که خود را به دفعات در معرض رای مردم قرار داد اما اینکه در مواردی رای نیاورد، دلیل بر این نشد که بگوید من اشتباه کرده ام.

وی تاکید کرد: عبور از همه سدهایی که رو به روی ما گذاشته شده، شکستن تلسمی که رییس جمهور بی اخلاق آمریکا اصرار دارد جلوی جمهوری اسلامی ایجاد کند، در گرو این است که به خواسته مردم تن بدهیم و با مردم همدل و همراه شویم.

سیدحسن خمینی گفت: مردم باید احساس کنند که جامعه متعلق به همه آن هاست؛ اگر من اشتباه کردم، باید عذرخواهی کنم و اگر چیزی مورد درخواست قاطبه مردم بود، بپذیرم.

تولیت آستان حضرت امام خمینی اظهار داشت: اصالت در این نیست که من باشم، اگر اشتباه کردیم عذر خواهی کنیم. عذرخواهی از جایگاه من و شما نمی کاهد. اگر مردم عذرخواهی ما را صادقانه بیابند، همدلی شان بیشتر خواهد شد. نباید با هیچ مفسدی در هیچ جا عقد اخوت ببندیم و با هیچ مزوری، پیمان دوستی ایجاد کنیم.