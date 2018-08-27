دردسر جدید تولیدکنندگان تخم مرغ/ کارتن و شانه نایاب شد

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با وضعیت ایجاد شده برای بازار نهاده ها، ادامه تولید کار دشواری است، گفت: قیمت کارتن و شانه تخم مرغ افزایش چشمگیری داشته است البته به شرط اینکه بتوان این محصولات را پیدا کرد.

وی با بیان اینکه کارتن و شانه در بازار به شدت کمیاب شده است، افزود: قیمت کارتن از ۷۰۰ تومان با افزایش ۴ برابری به ۳۰۰۰ تومان رسیده و قیمت شانه هم که بین ۶۰ تا ۱۰۰ تومان بوده به ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان رسیده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تصریح کرد: در این راستا نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته و اعلام کرده ایم با وضعیت ایجاد شده باید تخم مرغ های تولیدی خود را چگونه بسته بندی و عرضه کنیم؟ اما هنوز جوابی به این نامه داده نشده است.

نبی پور گفت: کارخانجات اعلام می کنند مواد اولیه برای تولید کارتن و شانه ندارند و برخی از کارخانجات نیز تعطیل شده اند.

وی میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری بین ۷۴۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان اعلام کرد و از توزیع تخم مرغ در میادین میوه و تره بار برخی استانها مانند اصفهان، قزوین و تهران خبر داد.

این فعال بخش خصوصی افزود: در قزوین هر شانه تخم مرغ به قیمت ۱۴ هزارتومان، تهران ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۱۵ هزارو ۷۰۰ تومان و اصفهان ۱۶ هزارتومان توزیع می شود.

نبی پور درباره اینکه با توجه به افزایش تقاضا و مصرف در مهرماه آیا احتمال مواجه شدن با شوک قیمتی در بازار تخم مرغ وجود دارد؟، گفت: اگر با بیماری مواجه نباشیم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.