۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دردسر جدید تولیدکنندگان تخم مرغ/ کارتن و شانه نایاب شد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه کارتن و شانه تخم مرغ به سختی یافت می شود،گفت: نامه ای به وزیر صنعت نوشته و خواستار رسیدگی به این مساله شده ایم.

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با وضعیت ایجاد شده برای بازار نهاده ها، ادامه تولید کار دشواری است، گفت: قیمت کارتن و شانه تخم مرغ افزایش چشمگیری داشته است البته به شرط اینکه بتوان این محصولات را پیدا کرد.

وی با بیان اینکه کارتن و شانه در بازار به شدت کمیاب شده است،  افزود: قیمت کارتن از ۷۰۰ تومان با افزایش ۴ برابری به ۳۰۰۰ تومان رسیده و قیمت شانه هم که بین ۶۰ تا ۱۰۰ تومان بوده به ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان رسیده است.  

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تصریح کرد: در این راستا نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته و اعلام کرده ایم با وضعیت ایجاد شده باید تخم مرغ های تولیدی خود را چگونه بسته بندی و عرضه کنیم؟ اما هنوز جوابی به این نامه داده نشده است.  

نبی پور گفت: کارخانجات اعلام می کنند مواد اولیه برای تولید کارتن و شانه ندارند و برخی از کارخانجات نیز تعطیل شده اند.  

وی میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری بین ۷۴۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان اعلام کرد و از توزیع تخم مرغ در میادین میوه و تره بار برخی استانها مانند اصفهان، قزوین و تهران خبر داد.

این فعال بخش خصوصی افزود: در قزوین هر شانه تخم مرغ به قیمت ۱۴ هزارتومان، تهران ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۱۵ هزارو  ۷۰۰ تومان و اصفهان ۱۶ هزارتومان توزیع می شود.  

نبی پور درباره اینکه با توجه به افزایش تقاضا و مصرف در مهرماه آیا احتمال مواجه شدن با شوک قیمتی در بازار تخم مرغ وجود دارد؟، گفت: اگر با بیماری مواجه نباشیم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.  

کد خبر 4385894

