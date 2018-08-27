۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۴۳

لحظاتی پیش؛

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان افتتاح شد

سمنان - با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دانشگده مهندسی عمران دانشگاه سمنان با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان و با وسعت سه هزار و ۵۰۰مترمربع افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی صبح دوشنبه در بدو ورود به سمنان برای افتتاح چند طرح عمرانی و حضور در جلسات پیرامون هفته دولت، در مراسم بهره برداری از دانشکده عمران دانشگاه سمنان، شرکت کرد.

رئیس دانشگاه سمنان درباره این طرح به خبرنگار مهر گفت: پنج آزمایشگاه، چهار سالن مطالعه و دو اتاق دفاعیه، ۱۷ کلاس درس، محوطه و همچنین بخش اداری با ۱۳ اتاق، سایت کمپیوتر و ... بخش‌های مختلف دانشکده عمران دانشگاه سمنان هستند که امروز با حضور وزیر علوم افتتاح شد.

مسعود نصیری زرندی افزود: برای این دانشکده ۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی گفت: دیگر طرحی که امروز با حضور وزیر علوم افتتاح شد، دانشکده ریاضیات، آمار و کامپیوتر بود که با اعتبار چهار میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در زیربنای سه هزار و ۸۲ مترمربع شامل پنج کلاس، ۱۷ اتاق اساتید، ۱۴ اتاق اداری، بخش کامپیوتر، بخش اداری و ... است.

قرار است وزیر علوم کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان را نیز افتتاح کند.

وی با فعالان حوزه فناوری نیز نشست خواهد داشت و در مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری‌های نوین به مناسبت هفته دولت شرکت می‌کند.

وزیر علوم عصر امروز راهی شاهرود می‌شود.

