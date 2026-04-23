«نصیری زرندی» سرپرست دانشگاه سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی خطاب به مسعود نصیری زرندی نوشت: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه سمنان منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

در ادامه این حکم آمده است: امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روزافزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود نصیری زرندی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان با مرتبه دانشیاری است و دکترای مهندسی شیمی (نفت) خود را از دانشگاه علم و صنعت دریافت کرده است.

از سوابق اجرایی نصیری زرندی می‌توان به ریاست دانشگاه سمنان، معاون اداری و مالی، معاون دانشجویی، سرپرست معاونت فرهنگی دانشگاه سمنان، همچنین معاون پژوهشی و معاون اداری و مالی مجتمع آموزش عالی ملایر اشاره کرد.

وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای نیز از تلاش‌ها و زحمات دکتر سیف‌الله سعدالدین، رئیس سابق دانشگاه سمنان، در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.