به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دادگستری شهرستان مهریز صبح امروز در این دیدار با اشاره به مشکلات اجتماعی نظیر افزایش تعداد پرونده های طلاق اظهار داشت: البته بهزیستی شهرستان مهریز به منظور کاهش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق مداخلات مناسبی انجام داده که جای تقدیر دارد اما هنوز آمار پرونده های طلاق بالا است.

مرتضی حدادزاده با اشاره به روند رو به رشد آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق و اعتیاد، خواستار توجه ویژه کارگروه آسیب های اجتماعی شهرستان در این زمینه شد.

وی از بهزیستی درخواست کرد: حتما در جلسات هم اندیشی مشکلات و مسائل اجتماعی از دادگستری نیز دعوت به عمل آید.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریز نیز در این جلسه با بیان اینکه بهزیستی در برنامه ششم توسعه به عنوان متولی سلامت اجتماعی شناخته شده است، از مسئولان دادگستری به ویژه دادستان شهرستان به خاطر تعامل خوب در برنامه های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، طرح تحکیم خانواده، برنامه های اورژانس اجتماعی و.... تقدیر کرد.

علیزاده در این دیدار گزارشی نیز از عملکرد مرکز اورژانس اجتماعی ارائه و پیشنهاد مجازات جایگزین (اجرای خدمات اجتماعی) برای برخی از جرم‌هایی که امکان جایگزینی مجازات‌های تنبیهی برای آنها وجود دارد را مطرح کرد.