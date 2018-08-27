به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا محسنی پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از خط دو قطار شهری کرج، اظهار کرد: هم‌جواری کرج با پایتخت و افزایش جمعیت شهری باعث شد کلنگ مترو زمین زده شود.

وی با تأکید بر اینکه متروی کرج با شبکه معابر شهری تداخل ندارد، گفت: مترو امکان جابجایی هر ساعت ۲۰ هزار نفر را دارد، کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی ازجمله مباحثی است که در این پروژه دنبال می‌شود.

مدیر پروژه خط دو قطار شهری کرج در بخش دیگری تعداد خطوط ریلی مصوب شده متروی کرج را شش خط به طول ۱۰۲ کیلومتر اعلام کرد و گفت: خط دو پروژه قطار شهری کرج از کمال شهر تا ایستگاه شهید سلطانی است که در فاز ۲ این پروژه تا شهر ملارد ادامه می‌یابد.

محسنی با اشاره به راه‌اندازی پایانه و محل پارکینگ قطارها در کمالشهر، گفت: فاز یک خط دو قطار شهری کرج در ۱۴ ایستگاه به طول ۱۴.۱ در حال احداث است، در فاز دوم این پروژه ۹ ایستگاه به طول ۱۲ کیلومتر احداث می‌شود.

وی پیشرفت فیزیکی فاز یک خط دوی قطار شهری کرج را ۳۲ درصد اعلام کرد و گفت: ۷ درصد آن مربوط به تجهیزات مکانیکال و مابقی مختص به اقدامات عمرانی است.

مدیر پروژه خط دو قطار شهری کرج پیشرفت تجهیز ایستگاه را ۶۱ درصد اعلام کرد و گفت: در اجرای ایستگاه ها با پیشرفت ۷۱ درصدی مواجه هستیم، طراحی تونل پروژه هم انجام‌شده که اجرای آن ۹۲ درصد پیشرفت دارد، طراحی پایانه نیز به میزان ۵۲ درصد انجام‌شده است.

محسنی پیشرفت ساختمانی ایستگاه ۴۵ متری گلشهر را ۷۱ درصد اعلام کرد و گفت: در ایستگاه های میانی فاز یک پروژه خط دو قطار شهری بیش از ۶۰ درصد پیشرفت را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اهمیت‌ترمیم قیمت‌های پروژه، گفت: بودجه سال جاری پروژه ۲۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده است، بحث انتشار اوراق مشارکت نیز پیگیری شده است و برای انتشار ۲۵۰ مورد موافقت انجام‌شده است.

مدیر پروژه خط دو قطار شهری کرج در بخش دیگری به اعتبار تخصیص‌یافته از سفر ریاست جمهوری به این پروژه اشاره کرد و گفت: در سفر هیئت دولت به استان البرز مبلغ ۱۸۶ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص‌یافته است.

محسنی به اختصاص یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون یوآن به این پروژه به‌عنوان فاینانس خارجی اشاره کرد و گفت: این مهم با تصمیم شورای شهر و برای پیشبرد این پروژه در نظر گرفته‌شده است.

وی در خصوص وضعیت نیروی انسانی در این پروژه، گفت: با راه‌اندازی مجدد این پروژه، ۵۲۳ نفر در بخش‌های مختلف مشغول به کارشده‌اند، ۴۲۰ دستگاه شامل ماشین‌آلات سبک و سنگین نیز به کار گرفته‌شده است.