لزوم عملیات آبخیزداری برای جلوگیری از سیل در فیروزکوه و شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تواهن ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های هفته دولت در شمیرانات طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: پروژه هایی که از محل ارزش افزوده در استان تهران انجام شده و یا در حال انجام است، اتفاقات خوبی در این استان رقم زده است.

وی در خصوص افزایش تبخیر آب از طریق دریاچه هایی که با افزایش عرض رودخانه در لواسان ایجاد شده است، گفت: متاسفانه ما هنوز در کشور باور نکرده ایم، که منابع آبی محدودی و مشکل جدی و بحرانی داریم، این رویه نشان دهنده این است، که هنوز خطر کمبود بارش ها در استان تهران و کشور را درک نکرده ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران اضافه کرد: مصرف آب کشور ما از میانگین دنیا بالاتر است، اگر همه به این باور برسیم، که خطر کم آبی جدی است، قطعا برای هدر رفت آب از طریق تبخیر و یا نوع مصرف در بخش های مختلف دل می سوزانیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که چه اقدامی در زمینه آبخیزداری برای جلوگیری از تکرار سیل سال جاری در شمیرانات انجام شده است، گفت: اعتبارات آبخیزداری استان تهران توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با هماهنگی اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران مصرف می شود، برخی از شهرستان ها سیل خیز نبوده و نیاز به این اعتبارات ندارند، اما برخی از شهرستان ها مانند شمیرانات و فیروزکوه نیاز به عملیات آبخیزداری برای جلوگیری از سیل دارند، که حتما این موارد در نظر گرفته خواهد شد.