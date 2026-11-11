سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک واحد دامداری در شهر گرگاب، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۶ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با سرعت عمل و تلاش مأموران انتظامی، سارق شناسایی شد؛ متهم پس از سرقت ۱۳ رأس گوسفند، آن‌ها را به یک باب چهاردیواری منتقل کرده بود و قصد داشت با استفاده از یک دستگاه وانت نیسان، احشام مسروقه را به یکی از شهرستان‌های اطراف منتقل کند که پیش از اقدام نهایی در چنگ قانون گرفتار شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر با اشاره به کشف کامل احشام مسروقه و تحویل آن‌ها به مالباخته خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به مرجع قضائی معرفی شد.