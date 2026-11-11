ایرج کلهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۴۰ سال است که در هنر ساخت سازهای سنتی فعالیت دارم، گفت: این حرفه هنری تلفیقی از دانش موسیقی، شناخت چوب، ظرافت‌های فنی و ذوق هنری است.

وی اظهار کرد: در سال‌های ابتدایی فعالیت خود، ساخت سازهایی همچون ویولن، سنتور، کمانچه، تار و سه‌تار را تجربه کردم اما در حال حاضر به صورت تخصصی به ساخت ساز تار می‌پردازم.

این هنرمند ملایری ادامه داد: آموختن هنر ساز سازی را در تهران و نزد استاد وجدانی آغاز کردم و به مدت ۲ سال از محضر استاد لطفی بهره‌مند شدم؛ تجربه‌هایی که نقش مهمی در شکل‌گیری دانش و مهارت حرفه‌ای من داشتند.

کلهر بیان کرد: در ساخت «تار» توجه ویژه‌ای به انتخاب چوب و کیفیت مواد اولیه دارم، کاسه تارهای ساخته شده در کارگاه بنده از چوب توت و دسته آن‌ها از چوب گردو تهیه می‌شود؛ انتخاب‌هایی که در کیفیت صوتی، استحکام و زیبایی ساز تاثیرگذار هستند.

این استاد سازنده ساز سنتی با بیان اینکه سالانه حدود ۶ تار با الگوی سازهای استاد یحیی و نزدیک به ۲۰ ساز کارگاهی تولید می‌کنم، افزود: آثار بنده حاصل سال‌ها تجربه و شناخت دقیق از ویژگی‌های سازهای ایرانی است.

کلهر در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با هنر ساز سازی ایرانی، گفت: این یکی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین جنبه‌های ساز سازی در ایران است و سازندگان ساز ایرانی نه تنها یک ابزار، بلکه یک روح را در چوب و پوست می‌دمند و سازنده ساز ایرانی با شناخت دقیق از انواع چوب‌ها مانند گردو، اوج، یا تاش و پوست‌ها سازهایی می‌سازد که با اقلیم و موسیقی منطقه همخوانی دارد.

وی بیان کرد: هنر ساخت سازهایی نظیر تار، سه‌تار، کمانچه، دف و سنتور نشان‌دهنده دانش پیچیده ریاضی، فیزیک و هنر است، یک سازنده ساز ایرانی برخلاف تولیدات صنعتی، به دنبال رسیدن به «صدای ایده‌آل» است که با زیبایی‌شناسی موسیقی ایرانی همسو باشد.

این هنرمند ملایری، با بیان اینکه امروزه ساز سازی ایرانی شامل تلاش برای ساخت سازهایی است که بتوانند پلی میان موسیقی سنتی و مدرن باشند، بدون اینکه اصالت خود را از دست بدهند، افزود: وقتی از ساختن سازی ایرانی صحبت می‌شود، منظور ایجاد یک اکوسیستم است که در آن از استخراج مواد اولیه تا طراحی و تولید نهایی همگی به دست نیروهای متخصص داخلی انجام شود. ‌