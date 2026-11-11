مهدی نقویان رئیس سیمافیلم در واکنش به آمارهایی که درباره میزان مخاطب سریال‌های شبکه آی‌فیلم و مقایسه آن با سریال‌های جدید تلویزیون منتشر می‌شود به خبرنگار مهر بیان کرد: خوب است این آمارها از بیرون سازمان و توسط رسانه‌ها در اختیار ما مدیران سازمان صداوسیما هم قرار بگیرد تا صحت و سقم آنها مشخص شود. با این حال شبکه آی‌فیلم نیز یکی از شبکه‌های تلویزیون است و آثار تولیدی سازمان پس از پخش در شبکه‌های سراسری، از شبکه‌های تماشا و آی‌فیلم نیز بازپخش می‌شوند. بنابراین هیچ رقابت کاذبی میان شبکه‌های یک، دو، سه و آی‌فیلم وجود ندارد و همه این شبکه‌ها در سبد مخاطبان تلویزیون قرار می‌گیرند.

وی افزود: بخشی از آمارهایی که منتشر می‌شود، غیرواقعی و بخشی نیز درست است. برای مثال، پخش سریال‌هایی مانند «پایتخت»، «مختارنامه» و «یوسف پیامبر» طبیعتاً با استقبال مخاطبان همراه است و آمار بالایی دارد، اما اینکه این تصور اجتماعی ایجاد شود که سریال‌های قدیمی آی‌فیلم همواره بیشتر از سریال‌های جدید تلویزیون دیده می‌شوند، درست نیست.

رئیس سیمافیلم تصریح کرد: سریال‌های روز تلویزیون نیز آثار پرمخاطبی هستند و میزان مخاطب بسیاری از آنها با عموم سریال‌های در حال پخش از آی‌فیلم قابل مقایسه نیست. در ۷۰ تا ۸۰ درصد موارد، وضعیت به همین شکل است و تنها چند استثنا وجود دارد.

وی با اشاره به نحوه بازتاب این آمارها در رسانه‌ها گفت: برخی رسانه‌ها، در یک نقطه اوج، آماری را برجسته می‌کنند و با مقایسه آنها با آثار روز تلویزیون، این تصور را ایجاد می کنند که سریال‌های قدیمی همواره مخاطب بیشتری دارند درحالی‌که چنین برداشتی درست نیست. شاید این باور درباره یک مقطع یا یکی دو سریال وجود داشته باشد اما آنها این باور را در طول سال استمرار می دهند و این اشتباه است. در عین حال که سریال های قدیمی هم به تلویزیون تعلق دارد برای مثال، یک پلتفرم پس از پایان پخش یک سریال، آن را از دسترس خارج نمی‌کند و مخاطبان همچنان می‌توانند دو یا پنج سال بعد نیز آن را تماشا کنند. این آثار همچنان در سبد محتوایی مخاطبان آن پلتفرم قرار دارند. تلویزیون نیز همین رویه را دنبال می‌کند و بازپخش آثار قدیمی بخشی از چرخه طبیعی فعالیت رسانه‌ای آن است.

موقعیت دیپلماتیک «مرد سه هزار چهره» مورد توجه قرار گرفت

رئیس سیمافیلم درباره پرداختن سریال «مرد سه هزار چهره» به موضوعات سیاسی و مرتبط با دیپلماسی بیان کرد: به اعتقاد من، اهمیت مهران مدیری علاوه بر توانایی هنری و جایگاهش به‌عنوان یک هنرمند بزرگ، به نبوغ او در پرداختن به مسائل و آسیب‌های اجتماعی بازمی‌گردد. او در بیان موضوعات اجتماعی از زبان طنز توانایی ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: فیلمنامه این مجموعه حدود یک سال تا یک سال و نیم پیش نوشته شده است، با این حال، برخی موقعیت‌های داستانی آن، از جمله ماجرای مذاکره و قرار گرفتن شخصیت اصلی در موقعیت یک دیپلمات، با اتفاقات و مسائل اجتماعی و سیاسی روز هم‌زمان شده است. برای خود من نیز جالب بود که برخی موقعیت‌ها به‌گونه‌ای به نظر می‌رسند که انگار همین امروز نوشته شده‌اند. این موضوع به همان نبوغ مدیری در شناخت مسائل اجتماعی و تبدیل آنها به موقعیت‌های طنز بازمی‌گردد.

نقویان تصریح کرد: او معمولاً با خطوط قرمز آشناست و آثارش همواره در پرداختن به مسائل اجتماعی رویکردی پیشرو داشته‌اند. در شرایط فعلی کشور و با توجه به مسائل سیاسی و دیپلماتیک، بخشی از موقعیت‌های این سریال و اینکه او در نقش خود به عنوان یک دیپلمات اشتباهی به مذاکره می رود بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

انتظار بالا از مهران مدیری

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سریال نتوانست انتظارات مخاطبان را برآورده کند، توضیح داد: ممکن است رنگ کهنگی روی یک سریال بنشیند، اما بازپخش آن می‌تواند دوباره زمینه دیده‌شدنش را فراهم کند. نمونه این موضوع را در سریال «پایتخت ۷» در دوره مدیریت خودمان تجربه کردیم. این مجموعه در زمان پخش، با انتقادهای زیادی مواجه شد اما در نظرسنجی‌ای که اخیراً صفحه رسانه فیلم نیوز (که شاید این رسانه چندان هم از نظر محتوایی به ما نزدیک نباشد) برگزار کرد، حتی برخی از منتقدان جدی این مجموعه نیز «پایتخت ۷» را بهترین فصل این سریال دانسته‌اند. البته من درباره نتیجه آن نظرسنجی قضاوتی ندارم، اما باید توجه کرد که انتظارات مخاطبان از هنرمندان و مجموعه‌های شناخته‌شده بسیار بالاست. برای مثال، مخاطبان از گروه سازنده «پایتخت» انتظار زیادی دارند و به همین دلیل، هنگام مواجهه با فصل جدید، سطح توقع آنها نیز بالاست. این موضوع درباره مهران مدیری و دیگر چهره‌های شناخته‌شده طنز تلویزیون نیز صدق می‌کند.

پخش «سلمان فارسی» هنوز قطعی نیست

رئیس سیمافیلم درباره سریال جدید سعید آقاخانی با عنوان «اسباب زحمت» نیز گفت: این مجموعه از مدت‌ها قبل کلید خورده و امیدواریم در ماه مبارک رمضان به پخش برسد. بخشی از موقعیت‌های داستانی آن نیز به موضوع جنگ اختصاص دارد. قصه‌های سریال متنوع است و قومیت‌های مختلف را دربرمی‌گیرد. یکی از ویژگی‌های آثار آقاخانی این است که برای یک طبقه خاص از مخاطبان تولید نمی‌کند و تلاش دارد طیف گسترده‌ای از مخاطبان را در نظر بگیرد.



وی در پایان درباره زمان پخش مجموعه «سلمان فارسی» توضیح داد: پیش‌تر وعده داده شده بود که این مجموعه امسال به پخش برسد و برنامه‌ریزی نیز برای نیمه دوم سال بود. در حال حاضر هم مجموعه برای اواخر سال آماده خواهد بود. اینکه در فصل زمستان آن را روی آنتن ببریم یا خیر، به تصمیم‌گیری درباره کنداکتور تلویزیون بستگی دارد.