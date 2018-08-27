به گزارش خبرنگار مهر، شاپور کاکولکی در نشستی خبری با ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت صیادی کشتیهای چینی در آبهای جنوب طی چند ماه گذشته این موضوع را تکذیب کرد.
معاون صید و صیادی سازمان شیلات با بیان اینکه ۹۱ شناور صیادی با دو هزار نفر نیروی فعال در آبهای جنوب به شغل صیادی مشغولند که از این تعداد ۳۰۰ نفر از کارکنان آنها چینی هستند گفت: این شناورها یا خریداری شده یا به صورت کرایه از خارج آمدهاند و یا در داخل کشور ساخته شدهاند و ما به تدریج در حال آموزش نیروهای ایرانی هستیم که جایگزین این ۳۰۰ کارگر غیربومی خارجی شوند.
وی ادامه داد: این کشتیها به هیچ وجه در خلیج فارس حضور ندارند و اتاق فکر این جریانسازیها آن طرف آب است، بلکه کشتی صید فانوس ماهی که به غلط و معلوم نیست با چه اغراضی عنوان شده، در درجه مقیاس ۵۷ تا ۵۸.۵ جغرافیایی حضور دارند؛ یعنی روبهروی بندر جاسک به آن طرف و بعد از تنگه هرمز که کاملاً در دریای عمان بوده و در عمق ۲۰۰ متر بعد از نوار ساحلی اجازه صید دارند.
کاکولکی با بیان اینکه اکنون ۲ شناور با هزینه خود در دریای عمان و چابهار مستقر کردهایم تا میزان ذخایر را بررسی کنیم، گفت: علاوه بر این صید فانوس ماهیان برای تجدید حیات این نوع ماهی از ۲۰ شهریورماه تا مدت یک ماه متوقف میشود.
معاون صید و صیادی سازمان شیلات در ادامه از کنترل سختگیرانه شناورهای صیادی در آبهای خلیج فارس خبر داد و گفت: طبق قراردادی که با سازمان تنظیم مقررات رادیویی و ماهواره ثریا بستهایم، روی هر شناور دستگاهی نصب شده که مسیر حرکت آن را مشخص میکند و در صورت پوشاندن این سیستم ماهوارهای با کاور، بلافاصله علامت به ما نشان میدهد که این شناور در حال تخلف است و چند شناور را به دلیل همین کار تا سه ماه تعلیق کردهایم.
وی همچنین در مورد ذخیره فانوس ماهیان در کشور که گفته شده ذخایر آن به خطر افتاده هم این گونه توضیح داد که طبق نظر مؤسسه تحقیقات شیلات ۲.۵ تا ۴ میلیون تن ذخیره ماهیان فانوس کشور است که ۳۰۰ هزار تن اجازه برداشت آن را دادهاند. در سال ۹۶ کشتی فانوس ماهیان ۲۷ هزار تن ماهی برداشت کرده که ۱۷ هزار تن آن فانوس ماهیان بوده است. هشت هزار تن ماهیان تجاری و یال اسبی که حرام گوشت بوده و تماماً صادر میشود.
کاکولکی با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد شناورهای صیادی با قلاب صید میکنند، افزود: چرا که کیفیت ماهیانی چون تون ماهی که همان لحظه از آب بیرون کشیده میشود، حفظ میشود اما اگر ماهی ساعتها در تور بماند کیفیت گوشتش افت میکند که ژاپنیها و کشورهای جنوب شرق آسیا دنبال خرید تون ماهی ایران که با قلاب صید میشوند، هستند.
