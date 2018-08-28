افزایش نرخ پوند/ رشد ۱۷ تومانی قیمت یورو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه ششم شهریور) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۵۴ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۵۴ هزار و ۷۰ ریال و هر یورو نیز با ۱۷۰ ریال رشد در مدت زمان مشابه ۴۹ هزار و ۲۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۸۳۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۱۴ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۴۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۷۴ ریال، روپیه هند ۵۹۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۶۵۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۱۰۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۷۲۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۳۷۳ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۵۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۲۱ ریال، روبل روسیه ۶۲۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۷۸۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۸۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۰۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۲۶۲ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۹۹ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۸۴ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۶۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸هزار و ۸۸۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۵۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۸۰۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۷۱۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۷۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۴۱۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزش‌گذاری شد.