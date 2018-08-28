توقیف مِلک تعاونی مطبوعات به علت عدم اجرای تعهدات وزارت ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر بهبهانی مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور امروز (سه‌شنبه ۶ شهریور ماه) در نشستی خبری که با اهالی رسانه برگزار کرد، از توقیف مِلک این تعاونی به نفع یکی از اعضای آن که از تعاونی طلبکار است، به دلیل عمل نکردن وزارت ارشاد به تعهدات خود در این رابطه خبر داد و به تشریح جزئیات این مسئله پرداخت.

وی با بیان اینکه ما هم از طرف وزارت ارشاد و هم یک طلبکار جفاکار تحت فشار قرار گرفته‌ایم، گفت: بعد از ۳۰ سال مِلکی متعلق به شرکت تعاونی مطبوعات کشور که با حق عضویت‌های گرفته شده از اعضای آن خریداری شده بود، با رأِی دادگاه، توقیف و به نام فرد طلبکار از تعاونی شد.

مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور افزود: هفته قبل وسایل شرکت تعاونی مطبوعات به حیاط ریخته شد و مکانی هم که فعلاً در آن قرار داریم، موقتی است و تا چند روز دیگر باید اینجا را هم تخلیه کنیم.

بهبهانی با اشاره به اینکه این تعاونی با ۲۰۰۰ عضو که همه آنها مدیران رسانه‌ها و صاحبان امتیاز آنها هستند، بزرگترین تشکل صنفی مطبوعاتی است، در رابطه با پیشینه شکایت یاد شده گفت: در سال ۱۳۸۱ شرکت تعاونی مطبوعات کشور با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قراردادی منعقد می‌کند تا با کمک یک شرکت سرمایه‌گذار به نام «مؤسسه فار» که مدیرعامل آن شخصی به نام علیزاده که خود از اعضای تعاونی مطبوعات است، حواله‌های صادره از وزارت ارشاد برای تأمین کاغذ به آنها داده شود و وزارت ارشاد هم بابت این کار به تعاونی حق‌العمل بپردازد. تا اینکه در آخرین روزهای دولت هشتم و در دوره وزارت آقای مسجدجامعی، طلب شرکت تعاونی مطبوعات کشور از این وزارتخانه بابت نپرداخت این حق‌العمل، به ۳۹۰ میلیون تومان بالغ می‌شود.

وی ادامه داد: درحالی‌که ما خودمان از وزارت ارشاد طلبکار بودیم، طلبکار اصلی (علیزاده)، از ما بابت نپرداختن این مبلغ شکایت می‌کند. وزارت ارشاد در آن دوره حاضر به پرداخت پول نشد، طلبکار از ما شکایت کرد و ما محکوم به پرداخت بدهی‌مان شدیم. تا ماجرا رسید به امروز که این فرد مِلک شرکت تعاونی مطبوعات را که ارزش آن ۸ میلیارد تومان است، به نام خود زد.

مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور افزود: پس از آنکه دولت جدید (دولت نهم) سر کار آمد، ما موضوع را به آقایان حسینی و صفارهرندی منتقل کردیم اما آنها و حتی خودِ آقای احمدی‌نژاد گفتند که بروید طلبتان را از آقای خاتمی بگیرید! خلاصه این طلب پرداخت نشد تا همین امروز.

بهبهانی تصریح کرد: ما به دلیل اینکه وزارت ارشاد در این رابطه حق‌الناس را زیر پا گذاشته است، با پرداخت هزینه فراوان از این وزارتخانه شکایت کردیم. مراجعه‌های ما به وزارت ارشاد از سال ۱۳۸۹ که من مسئولیت مدیرعاملی تعاونی را بر عهده گرفتم، تاکنون به هیچ‌جا نرسیده است. این در حالی است که شعار دولت آقای روحانی «اعتدال و توسعه» است؛ هرچند خودِ ایشان هم در جلسه حضوری به من گفت که «این بدهی ما است و باید به شما پرداخت شود»، اما هیچ پرداختی صورت نگرفته است.

وی در شرح ادامه این ماجرا گفت: در دوره وزارت آقای جنتی، ایشان حرف ما را پذیرفت و دستور پرداخت بدهی را به معاونت مطبوعاتی داد که در ارجاع نامه به معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ارشاد یعنی آقای کاراندیش، او تائید کرد که وزارت ارشاد ۳۹ میلیارد ریال بابت این موضوع به شرکت تعاونی مطبوعات بدهکار است. دیوان محاسبات هم این موضوع را تائید کرد و در نهایت آقای کاراندیش در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که «وزارت ارشاد پولی برای تسویه این بدهی ندارد» و از این سازمان خواست که بدهی یاد شده را تسویه کند اما این سازمان در بازگشت نامه، به وزارت ارشاد اعلام کرد که «شما خودتان باید این بدهی را تسویه کنید».

مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور در توضیح تفاوت مبلغ فعلی (۳۹ میلیارد ریال) با طلب قبلی (۳۹۰ میلیون تومان) افزود: همانطور که گفتم این شکایت در سال ۸۹ تنظیم شده و با توجه به دیرکرد صورت گرفته در پرداخت این بدهی، این مبلغ امروز به ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بالغ شده است.

بهبهانی با اشاره به اینکه علیه وزارت ارشاد و فردی که مِلک این تعاونی را متصرف شده، شکایت کرده است، گفت: من شمشیر شکسته و زِره‌دَریده بر جای مانده‌ام و دیگر جای مقاومت ندارم اما تسلیم نمی‌شوم. ما قطعاً وزارت ارشاد را محکوم می‌کنیم و هر مقدار طول بکشد، طلب ۳۹۰ میلیون تومانی خودمان را از ارشاد می‌گیریم.

وی در ادامه مدعی شد که وزارت ارشاد دولت فعلی نسبت به فرد طلبکار (مدیرعامل مؤسسه فار) محبت سؤال‌برانگیزی به خرج می‌دهد و به نظر می‌رسد رگه‌هایی از ارتباط میان او و وزارت ارشاد وجود داشته باشد؛ البته در این رابطه باید شخص وزیر ارشاد را مستثنی کنم چون او فردی شریف و متشخص است اما معاونین مربوطه، دستورات او را اجرا نمی‌کنند.

مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور در توضیح بیشتر این نکته مدعی شد: فرد یاد شده که قبلاً دو میلیارد تومان از ارشاد طلب داشته است، باید وصول این طلب ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از ارشاد پول گرفته است و این در حالی است که وزارت ارشاد حاضر نیست طلب خود ما را بدهد.

بهبهانی با اشاره به اینکه در حال حاضر پشت‌بام ساختمان شرکت تعاونی مطبوعات با اجرای دستور قضایی که طلبکار اخذ کرده، مسدود شده است گفت: مصیبت‌بارتر این است که این طلبکار به دادگاه شکایت کرده که من (علی‌اکبر بهبهانی) سالن کنفرانس شرکت تعاونی را ـ که ما در آن برنامه‌های خودِ تعاونی و مراسم‌های ختم همکاران را برگزار می‌کنیم ـ اجاره داده است.

نکته‌ دیگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور در این نشست خبری به آن اشاره کرد، این بود که فرد طلبکار در سال ۹۲ مِلک تعاونی مطبوعات را به نام خود زده است، درحالی‌که وی (بهبهانی) و دیگر اعضای هیئت مدیره این تعاونی در سال ۹۴ متوجه این مسئله شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه از طرف حدود نیمی از اعضای شرکت تعاونی مطبوعات یعنی هزار نفر برای برگزاری تجمع و تحصن جلوی وزارت ارشاد تحت فشار قرار گرفته‌اند، عنوان کرد که این موضوع را فعلاً به صلاح نمی‌داند اما ممکن است کار به اینجاها هم بِکِشد.

بهبهانی عنوان کرد: با توجه به اینکه روزی ۱.۵ میلیون تومان جریمه دیرکرد به طلب ما از وزارت ارشاد اضافه می‌شود، در حال حاضر این طلب به ۶ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور همچنین عدم طرح شکایت از طرف مدیرعامل شرکت فار بابت طلب خود از این تعاونی را طی سال‌های ۸۱ تا ۸۹ و طرح این شکایت در سال ۸۹ یعنی سالی که وی (بهبهانی) به عنوان مدیرعامل این تعاونی انتخاب شده است، سؤال‌برانگیز دانست و گفت: برداشت من از این اقدام این است که او می‌خواسته سود بیشتری از طلب خود ببرد. علاوه بر این، این شخص از شرکت تعاونی مطبوعات کشور طلبکار است اما از من شکایت کرده است؛ ضمن اینکه از پنج عضو هیئت مدیره، او از سه عضو و از سه بازرس تعاونی از یک نفر شکایت کرده است که همه اینها علامت سؤال ایجاد می‌کند.