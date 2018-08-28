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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

شماره پیراهن بازیکنان پرسپولیس در آسیا مشخص شد

شماره پیراهن بازیکنان پرسپولیس در آسیا مشخص شد

بازیکنان پرسپولیس غیر از امید عالیشاه شماره پیراهن های فصل گذشته خود را در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بر تن می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت تیم های فوتبال پرسپولیس و الدحیل قطر ساعت ۲۰ امشب در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه خلیفه دوحه برگزار می شود.

سرخپوشان پایتخت در حالی به مصاف الدحیل می روند که طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازیکنان تیم ها نمی توانند شماره پیراهن خود را که در مراحل قبلی بر تن داشته اند تغییر دهند. از این رو تمام بازیکنان پرسپولیس با همان شماره های قبلی بازی خواهند کرد و تنها امید عالیشاه که به تازگی در لیست آسیایی پرسپولیس قرار گرفته است شماره پیراهن ۲۲ را بر تن می کند.

عالیشاه که در لیگ برتر شماره ۲ می پوشد با توجه به استفاده صادق محرمی از همین شماره پیراهن در رقابت های آسیایی نمی تواند همین پیراهن را بر تن کند.

کد مطلب 4387474

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