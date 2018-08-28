به گزارش خبرنگار مهر، زبیر سلیمانی صبح سه‌شنبه در آئین افتتاح این پروژه‌ها اظهار داشت: این دو سازه آبخیزداری در روستای آبگرمک شهرستان از محل اعتبارات طرح ملی با حضور فرماندار و جمعی دیگر از مقامات محلی به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۶ تعداد ۸۷ سازه آبخیزداری در شهرستان جم توسط منابع طبیعی و آبخیزداری عملیاتی شده است و بدون شک تاثیر زیادی بر سفره‌های آب زیر زمینی و کنترل سیلاب خواهد داشت.

سلیمانی ادامه داد: مساحت مرتع روستای آبگرمک شهرستان جم ۸۰۰ هکتار است که در سنوات گذشته نیز پنج سازه در این مرتع توسط منابع طبیعی و آبخیزداری احداث شده است.

وی خرید ونصب مخازن آب در مراتع شهرستان جم را نیز از دیگر اقداماتی دانست که توسط منابع طبیعی شهرستان انجام شده است و در هفته دولت نیز بعنوان نمونه در روستای «پشتو» این کار صورت پذیرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جم اظهار داشت: این مخازن که در قالب طرح بهبود و اصلاح مراتع خریداری و نصب می‌شود کمک شایانی در راستای آب رسانی و بهبود وضعیت معیشتی و زندگی مرتعداران شهرستان دارد.