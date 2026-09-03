علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد در راه‌های مازندران، از جمله محور کندوان و آزادراه تهران شمال، در هر دو مسیر برقرار است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور کندوان و آزادراه تهران شمال در مسیر جنوب به شمال نیمه‌سنگین تا سنگین است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در محدوده‌های سه‌راهی چلاو تا بایجان نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی با بیان اینکه تردد در دیگر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است، گفت: از نظر شرایط جوی نیز شاهد مه‌گرفتگی در مقاطعی از جاده چالوس و سوادکوه هستیم.

وی درباره محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده در محورهای مازندران نیز بیان کرد: محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه در راه‌های استان آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت.