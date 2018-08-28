به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سال گذشته ۸ شهریور ماه حکم دبیری ابراهیم داروغه زاده برای دبیری سی و ششمین جشنواره ملی فجر از سوی محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی صادر شد ولی امسال و برای دوره سی و هفتم هنوز حکم دبیر جشنواره ملی فیلم فجر صادر نشده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که دیگر جشنواره های هنری فجر شامل موسیقی، تئاتر و تجسمی دبیرهای خود را شناخته و حتی اکثرا نشست های خبری خود را هم برگزار کرده اند.

ولی نکته مهم امروز ۶ شهریور از صحبت های داروغه زاده که به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نیز انجام وظیفه می کند، برداشت می شود که در گفتگو با ایسنا گفته است: «طبیعتاً تمایل ندارم که دبیری جشنواره را برعهده بگیریم. همانطور که می‌دانیم انتخاب دبیر جشنواره برعهده رییس سازمان سینمایی است و ما تابع دستورات و نظر ایشان هستیم، اما این وظیفه سنگینی است که معاونت نظارت و ارزشیابی همزمان بخواهد دبیری جشنواره را هم داشته باشد.»

این مدیر سینمایی که به صراحت تاکید دارد تمایلی به پذیرفتن مجدد دبیری جشنواره فیلم فجر ندارد به مساله قابل اعتنایی اشاره می کند که سال گذشته هم منتقدان بدان اشاره و تاکید داشتند. انتخاب معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی به عنوان دبیر جشنواره ملی فیلم فجر سال گذشته مورد انتقاد عده ای از کارشناسان و اهالی سینما قرار گرفت و به ویژه آنها اشاره داشتند که همزمانی این دو مسئولیت، فرد مربوطه را دچار تداخل در وظایف می کند.

حال به نظر می رسد ابراهیم داروغه زاده که تجربه مدیریت در هر دو حوزه و حتی مدیریت همزمان آنها را داشته با منتقدان هم نظر شده و معتقد است باید این دو مسئولیت به صورت تفکیک شده به دو نفر داده شود.

به هر ترتیب با توجه به سنگینی برنامه ریزی جشنواره ملی فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی کشور، انتظار می رود هرچه سریعتر دبیر جشنواره معرفی شود تا جلسات هماهنگی با مدیران جشنواره و نهادها و سینماگران هرچه سریعتر برگزار شود؛ گرچه برخی خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که برخی جلسات برای مقدمات جشنواره گذاشته شده و گزینه دبیری جشنواره تقریبا قطعی است.