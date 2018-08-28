۱۰۵ گروه جهادی در استان بوشهر مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر سهشنبه در جمع جهادگران بسیجی در دشتستان اظهار داشت: فعالیتهای گروههای جهادی طی سالهای اخیر باعث ارائه خدمات بسیار خوب و گستردهای شده است.
وی رفع محرومیت و کمک به نیازمندان را از اولویت کاری گروههای جهادی عنوان کرد و ادامه داد: در سطح استان بوشهر ۱۰۵ گروه جهادی مشغول به فعالیت و انجام اقدامات محرومیتزدایی هستند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با ارائه خدمات فرهنگی، عمرانی و آموزشی توسط این گروههای جهادی بیان کرد: سپاه علاوه پاسداری از انقلاب اسلامی در زمینه رسیدگی به مناطق محروم نیز اقدامات خوبی داشته است.
وی با اشاره به اعزام گروههای جهادی استان بوشهر خاطرنشان کرد: دانشجویان بسیجی استان بوشهر در این روزها در حال خدماتدهی در مناطق محروم و کمک به خانوادههای محروم هستند.
رزمجو از فعالیت این گروهها در زمینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی، مسجد و سایر موارد لازم برای خانوادههای محروم و مستضعف خبر داد و افزود: پروژههای متعددی توسط این گروهها در دست اجرا است.
لازم به ذکر است که گروههای جهادی بسیح اکنون در روستاهای ایل شهر و امامزاده بوشکان دشتستان مشغول به فعالیت هستند که فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در جمع آنان حضور یافت.
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