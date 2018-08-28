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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

فرمانده سپاه بوشهر:

۱۰۵ گروه جهادی در استان بوشهر مشغول فعالیت هستند

۱۰۵ گروه جهادی در استان بوشهر مشغول فعالیت هستند

بوشهر - فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم استان گفت: اکنون ۱۰۵ گروه جهادی در استان بوشهر مشغول فعالیت و محرومیت‌­زدایی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر سه‌شنبه در جمع جهادگران بسیجی در دشتستان اظهار داشت: فعالیت‌های گروه‌های جهادی طی سال‌های اخیر باعث ارائه خدمات بسیار خوب و گسترده‌ای شده است.

وی رفع محرومیت و کمک به نیازمندان را از اولویت کاری گروه‌های جهادی عنوان کرد و ادامه داد: در سطح استان بوشهر ۱۰۵ گروه جهادی مشغول به فعالیت و انجام اقدامات محرومیت‌­زدایی هستند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با ارائه خدمات فرهنگی، عمرانی و آموزشی توسط این گروه‌های جهادی بیان کرد: سپاه علاوه پاسداری از انقلاب اسلامی در زمینه رسیدگی به مناطق محروم نیز اقدامات خوبی داشته است.

وی با اشاره به اعزام گروه‌های جهادی استان بوشهر خاطرنشان کرد: دانشجویان بسیجی استان بوشهر در این روزها در حال خدمات‌دهی در مناطق محروم و کمک به خانواده‌های محروم هستند.

رزمجو از فعالیت این گروه‌ها در زمینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی، مسجد و سایر موارد لازم برای خانواده­‌های محروم و مستضعف خبر داد و افزود: پروژه‌های متعددی توسط این گروه‌ها در دست اجرا است.

لازم به ذکر است که گروه‌های جهادی بسیح اکنون در روستاهای ایل شهر و امامزاده بوشکان دشتستان مشغول به فعالیت هستند که فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در جمع آنان حضور یافت.

کد مطلب 4387788

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