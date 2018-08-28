افتتاح ۵ طرح موسسه تحقیقات دیم کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر گلکاری رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار داشت: همزمان با هفته دولت مجهزترین واحد بوجاری بذر این موسسه در کشور با ظرفیت بوجاری ۲۴ تن در ساعت در ایستگاه آغجه‌کهل مراغه به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با افتتاح این طرح ظرفیت بوجاری این مرکز به ۳۰ تن در ساعت افزایش یافت.

گلکاری اضافه کرد: امروز همچنین واحد پایش و ارزیابی بیماری‌های حبوبات دیم کشور در مراغه راه‌اندازی شد.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور افزود: مرکز نگهداری کوتاه مدت بذر غلات، حبوبات و دانه های روغنی و علوفه برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی در ایستگاه آغجه‌کهل مراغه به بهره‌برداری رسید.

گلکاری افزود: ظرفیت این مرکز نگداری ۱۰۰ هزار لاین و نمونه بذر محصولات زراعی دیم است.

وی اضافه کرد: معرفی هشت رقم جدید غلات و ۲۶ هکتار آبیاری تحت فشار برای تکثیر بذر، از دیگر طرح‌هایی بود که امروز در مراغه افتتاح شد.

گلکاری گفت: برای این طرح‌ها در مجموع ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است. ‌