به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طراحی لیبل دیگر الزاماً به استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی مانند فتوشاپ و ایلاستریتور نیاز ندارد. امروزه ابزارهای آنلاین متعددی در دسترس هستند که امکان طراحی لیبل آنلاین رایگان را برای محصولات، بسته‌بندی، بطری، بارکد، برچسب قیمت و سایر کاربردها فراهم می‌کنند. در این سرویس‌ها معمولاً می‌توان از قالب‌های آماده استفاده کرد، لوگو و تصاویر موردنظر را به طرح افزود، ابعاد لیبل را تنظیم کرد و فایل نهایی را برای چاپ دریافت کرد. البته همه ابزارهایی که با عنوان «رایگان» معرفی می‌شوند شرایط یکسانی ندارند؛ برخی فقط بخشی از قالب‌ها و عناصر گرافیکی را رایگان ارائه می‌کنند و بعضی دیگر برای دانلود فایل باکیفیت یا حذف واترمارک هزینه دریافت می‌کنند. در ادامه، ابزارهایی معرفی می‌شوند که امکانات نسخه رایگان و محدودیت‌های آن‌ها بر اساس اطلاعات رسمی هر سرویس بررسی شده است.

طراحی لیبل آنلاین چیست و چه کاربردی دارد؟

طراحی لیبل آنلاین به استفاده از ابزارهای تحت وب برای ساخت برچسب محصول گفته می‌شود؛ ابزارهایی که بدون نصب نرم‌افزارهای گرافیکی امکان انتخاب قالب، افزودن متن و لوگو، تنظیم رنگ و فونت و در برخی موارد تعیین ابعاد دقیق لیبل را فراهم می‌کنند. این روش برای طراحی و چاپ لیبل در انواع بسته‌بندی، بطری، مواد غذایی، محصولات آرایشی، برچسب قیمت، لیبل آدرس، بارکد و QR Code کاربرد دارد.

مزیت اصلی ابزارهای آنلاین، دسترسی ساده و سرعت بالاتر در طراحی است؛ به‌ویژه برای کاربرانی که تجربه حرفه‌ای کار با نرم‌افزارهایی مانند Photoshop یا Illustrator ندارند. با این حال، برای چاپ نهایی باید به مواردی مانند اندازه واقعی لیبل، کیفیت تصاویر، حاشیه امن و فرمت خروجی توجه شود؛ زیرا طرحی که روی صفحه نمایش مناسب به نظر می‌رسد، الزاماً بدون تنظیمات صحیح برای چاپ مناسب نیست.

سایت‌های طراحی لیبل آنلاین رایگان

برای طراحی لیبل آنلاین می‌توان از ابزارهای عمومی طراحی مانند Canva و Adobe Express یا سرویس‌های تخصصی‌تر مانند Avery Design & Print و OpenLabelMaker استفاده کرد. تفاوت این ابزارها فقط در تعداد قالب‌ها نیست؛ نوع خروجی، امکان تعیین اندازه دقیق، پشتیبانی از بارکد و QR Code و محدودیت‌های نسخه رایگان نیز در انتخاب آن‌ها اهمیت دارد. برای نمونه، Canva و Adobe Express بیشتر بر طراحی بصری و استفاده از قالب‌های آماده تمرکز دارند، در حالی که Avery و OpenLabelMaker امکاناتی مانند ساخت بارکد، تنظیم اندازه لیبل و آماده‌سازی فایل برای چاپ را در اختیار کاربر قرار می‌دهند.

Canva برای طراحی لیبل آنلاین

Canva برای طراحی لیبل محصول، بسته‌بندی و استیکر مناسب است و قالب‌های آماده زیادی دارد.

در Canva عبارت Label را جست‌وجو کنید.

قالب آماده یا اندازه دلخواه را انتخاب کنید.

متن، لوگو و تصاویر را جایگزین کنید.

از Share > Download فایل را دریافت کنید.

برای استفاده رایگان، قالب‌ها و عناصر Free را انتخاب کنید؛ بخشی از امکانات Canva در پلن Pro قرار دارد.

Adobe Express برای ساخت لیبل

Adobe Express امکان طراحی لیبل از قالب آماده یا صفحه خالی را فراهم می‌کند.

وارد بخش Label Maker شوید.

قالب را انتخاب و ابعاد طرح را تنظیم کنید.

متن، رنگ، فونت، لوگو و تصاویر را تغییر دهید.

طرح نهایی را دانلود کنید.

Adobe Express پلن رایگان دارد، اما برخی قالب‌ها و عناصر آن Premium هستند.

VistaCreate برای طراحی و دانلود لیبل

VistaCreate برای طراحی سریع لیبل و دریافت فایل قابل چاپ کاربرد دارد.

یک قالب لیبل انتخاب کنید.

متن، تصویر، فونت و رنگ را تغییر دهید.

اندازه و کیفیت طرح را بررسی کنید.

فایل را به‌صورت PDF، PNG یا JPG دانلود کنید.

در پلن Starter امکان دانلود رایگان وجود دارد و برای چاپ می‌توان از PDF Print استفاده کرد.

Avery Design & Print برای طراحی لیبل چاپی

Avery Design & Print بیشتر برای طراحی لیبل‌هایی مناسب است که قرار است چاپ شوند.

قالب یا اندازه لیبل را انتخاب کنید.

متن، لوگو و تصویر را اضافه کنید.

در صورت نیاز بارکد یا QR Code بسازید.

فایل PDF را دریافت و ابتدا یک نمونه آزمایشی چاپ کنید.

این ابزار رایگان است، اما قالب‌های آن بیشتر بر اساس ابعاد محصولات Avery ساخته شده‌اند.

EDIT.org برای ساخت لیبل ساده

EDIT.org محیط ساده‌ای برای ساخت سریع لیبل دارد.

یک قالب آماده انتخاب کنید.

متن، لوگو، رنگ و تصویر را ویرایش کنید.

فایل را در قالب JPG، PNG یا PDF دریافت کنید.

برای لیبلی که قرار است چاپ شود، PDF انتخاب مناسب‌تری است.

OpenLabelMaker برای طراحی لیبل با ابعاد دقیق

OpenLabelMaker برای طراحی لیبل با اندازه دقیق، بارکد و QR Code مناسب است.

طول و عرض لیبل را برحسب میلی‌متر مشخص کنید.

متن، تصویر، بارکد یا QR Code را اضافه کنید.

محل عناصر را روی لیبل تنظیم کنید.

خروجی PDF یا PNG بگیرید.

ویرایشگر اصلی بدون حساب کاربری قابل استفاده است و امکاناتی مانند اندازه سفارشی، بارکد و QR Code در نسخه رایگان ارائه می‌شوند.

آموزش طراحی و آماده‌سازی لیبل برای چاپ

برای طراحی لیبل آنلاین ابتدا اندازه نهایی لیبل را مشخص کنید و سپس در یکی از ابزارهای معرفی‌شده، قالب آماده یا صفحه خالی را انتخاب کنید. در مرحله بعد، نام محصول، لوگو، اطلاعات ضروری، رنگ‌ها و تصاویر را وارد کنید و مطمئن شوید نوشته‌ها و عناصر مهم بیش از حد به لبه طرح نزدیک نیستند. پیش از دانلود نیز اندازه لیبل، خوانایی متن و کیفیت تصاویر را بررسی کنید.

برای چاپ، PDF معمولاً انتخاب مناسب‌تری است؛ زیرا ابعاد و چیدمان طرح را بهتر حفظ می‌کند و برای ارسال به چاپخانه نیز کاربردی‌تر است. PNG برای طرح‌هایی با پس‌زمینه شفاف مناسب است و JPG بیشتر برای پیش‌نمایش یا استفاده دیجیتال کاربرد دارد.

هنگام آماده‌سازی فایل برای چاپ، ابعاد واقعی لیبل، حاشیه امن، محل برش، وضوح تصاویر و خوانایی نوشته‌های کوچک را بررسی کنید. اگر چاپخانه قالب یا مشخصات فنی خاصی مانند Bleed یا فرمت مشخصی درخواست کرده است، فایل را مطابق همان تنظیمات آماده کنید. پیش از چاپ در تیراژ بالا نیز بهتر است یک نمونه آزمایشی چاپ شود.

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