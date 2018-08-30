به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناهنده پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید و کلنگ زنی پروژه زیرگذر سه‌راهی روستای شهرک نهاوند، گفت: در هفته دولت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در راستای ایمن‌سازی ۲۹ پروژه به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه ۱۱۶ نقطه حادثه‌خیز در استان همدان شناسایی‌شده است، گفت: از این تعداد ۷۰ نقطه آشکارسازی شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به کلنگ زنی پروژه زیرگذر سه‌راهی شهرک در محور نهاوند-فیروزان، گفت: این پروژه یکی از پروژه‌هایی است که با توجه به حجم تردد در این محور نیازمند اصلاح و ایمن‌سازی بود که کلنگ آن امروز به زمین خورد.