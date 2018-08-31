واحدهای کوچک آموزش عالی تحت حمایت دانشگاه های بزرگ قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی در نشست مطبوعاتی که در دفتر ریاست دانشگاه تبریز برگزار شد با ارائه گزارشی گفت: دانشگاه تبریز در حال حاضر دارای ۲۴ هزار جمعیت دانشجویی است که بیش از ۴۰ درصد آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: ۷۸۵ عضو هیات علمی در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند که بیش از ۵۰ درصد آنها در مرتبه استادی و دانشیاری فعال هستند.

رئیس دانشگاه تبریز ادامه داد: این دانشگاه دارای ۲۲ دانشکده، ۳ واحد اقماری در مرند، میانه، اهر، ۱۰ مرکز پژوهشی، یک پردیس تحت عنوان پردیس ارس است.

وی از راه اندازی مرکز نوآوری و رشد دانشگاه خبر داد و افزود: ۸۰ واحد فناور و ۱۱ شرکت دانش بنیان در این دو مجموعه مشغول فعالیت هستند.

پورمحمدی با اشاره به مساحت دانشگاه تبریز گفت: کل مساحت دانشگاه ۹۰۰ هکتاراست و سایت اصلی دانشگاه ۲۰۰ هکتار است. واحد کشاورزی و دامپروری دانشگاه در ۱۰ کیلومتری سایت اصلی دانشگاه قرار دارد.

وی از ایجاد مرکز ستاره شناسی خواجه نصیرالدین طوسی خبر داد و گفت: مرکز تحقیقاتی نجوم دانشگاه دارای ۲۰۰ هکتار مساحت بوده و قابلیت مرکز رصد ملی را دارد.

رئیس دانشگاه تبریز با بیان اینکه دانشگاه دارای ۳۰۰ آزمایشگاه خوب است، یادآور شد: دانشگاه تبریز در سطح بندی وزارت علوم در ردیف دانشگاه های سطح یک قرار دارد و جز ۱۶ دانشگاهی است که باید خود را به تراز ۲۰۰ دانشگاه بین المللی برساند و در اکثر شاخص ها روند رو به رشدی دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه تبریز بین دانشگاه های جامع رتبه ۵ را دارد و براساس اعلام تایمز در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ جز دانشگاه های تاثیر گذار معرفی شد. براساس آخرین گزارش تایمز دانشگاه های تهران و تبریز رتبه نخست دانشگاه های ایران را از نظر تاثیر گذاری کسب کردند.

پورمحمدی با اشاره به اولویت های دانشگاه تبریز گفت: گسترش همکاری علمی و بین المللی از اولویت های دانشگاه است که باید توسعه یابد و در حال حاضر ۱۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه تبریز تحصیل می کنند که تعداد آنها در مهرماه به ۲۰۰ دانشجو خواهد رسید. همه این دانشجویان شهریه پرداز هستند.

رئیس دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: در حال حاضر اساتید دانشگاه ۵۶۰ مقاله به صورت مشترک با اساتید خارجی به چاپ رسانده اند و دیپلماسی خوبی برقرار است.

وی تجاری سازی یافته های علمی را دومین اولویت دانشگاه تبریز برشمرد و خاطرنشان کرد: سالانه ۱۰ هزار دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز تحصیل می کنند حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این دانشجویان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل می شوند اگر ۱۰ درصد آنها نیز ایده ناب داشته باشند و آنها را تجاری سازی کنیم بسیاری از مشکلات موجود کشور حل می شود.

رئیس دانشگاه تبریز به چالش های آموزش عالی اشاره کرد و افزود: کمیت گرایی صرف باعث شد که کیفیت افت کند که باید برای آن تدبیری صورت گیرد، البته با اجرای سند آمایش آموزش عالی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده است بسیاری از چالش های آموزش عالی رفع می شود.

وی ادامه داد: با اجرای این سند واحدهای کوچک تحت حمایت دانشگاه های بزرگ قرار می گیرند و برخی نیز به پردیس تبدیل می شوند. در نتیجه می توان استانداردها را آنجا اعمال کرد.

پورمحمدی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود جامعه درصورتی که به دانشگاه ارجاع داده می شد تاکنون حل شده بود، افزود: همه مشکلات راه حل علمی دارد، اینکه در شرایط فعلی با این مشکلات مواجه هستیم علتش این است که دانشگاه به خود مشغول شده، اساتید بیشتر به مسائل آموزشی و مقاله صرف مشغول شده اند، کمتر به سمت کاربرد رفته اند، از طرفی صنعت و دولت از دانشگاه درخواست کمک نکرده است.

وی با بیان اینکه اکنون دانشگاه نسل چهارم دانشگاهی است که مسئولیت اجتماعی دارد، افزود: تولیت آموزش عالی باید در وزارت علوم باشد، دانشگاه استقلال و اختیار عمل خوبی داشته و منابع خوبی در اختیار آنها قرار داده و از دانشگاه مسئولیت بخواهند.

رئیس دانشگاه تبریز تاکید کرد: بحث عدالت در سال های گذشته غلط تعریف شده، عدالت یکسان توزیع کردن نیست باید به اندازه شایستگی توزیع شود، دانشگاه های بزرگ کشور ۷۰ درصد علم کشور را تولید می کنند ولی بودجه آنها به اندازه دانشگاه های کوچکتر افزایش نیافته و این ظلم است.

وی تصریح کرد: بودجه کم است از طرفی توزیع بودجه دانشگاه ها هم منطقی نیست، لازم نیست ۲۰۰ دانشگاه داشته باشیم.

پورمحمدی درباره اختصاص بودجه دانشگاه در سال جاری نیز گفت: ۴۳ درصد بودجه پرداخت شده در حالی که باید ۵۰ درصد تاکنون پرداخت می شد ولی برای وزارت بهداشت ۴۶ درصد پرداخت شده است.