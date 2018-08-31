جبهه النصره ۲۰۰ پهپاد در ادلب دریافت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک به نقل از برخی منابع فاش کرد: گروههای مسلح ۲۰۰ پهپاد را از منطقه سرمدا در حومه ادلب به مقر جبهه النصره در محله المهندسین در شهر ادلب منتقل کرده اند و کارشناسان ترکیه ای و چچنی در حال کار روی این پهپادها هستند.

این منابع بیان کردند: پهپادهای درون(Drone) مذکور از طریق مرز مشترک با ترکیه و از طریق یکی از تجار وارد اراضی سوریه شده است. پنج کارشناس ترکیه ای و دو کارشناس چچنی در حال تعمیر و کار روی این پهپادها در مقر هیئت تحریر الشام در محله المهندسین هستند تا تعمیرات فنی و الکترونیکی را بر روی آنها انجام دهند تا پس از آن به مناطق جسر الشغور و حومه شمالی حماه منتقل شوند.