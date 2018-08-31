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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۳۳

جبهه النصره ۲۰۰ پهپاد در ادلب دریافت کرده است

جبهه النصره ۲۰۰ پهپاد در ادلب دریافت کرده است

یک رسانه عرب زبان به نقل از برخی منابع اعلام کردند که جبهه النصره دهها پهپاد دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک به نقل از برخی منابع فاش کرد: گروههای مسلح ۲۰۰ پهپاد را از منطقه سرمدا در حومه ادلب به مقر جبهه النصره در محله المهندسین در شهر ادلب منتقل کرده اند و کارشناسان ترکیه ای و چچنی در حال کار روی این پهپادها هستند.

این منابع بیان کردند: پهپادهای  درون(Drone) مذکور از طریق مرز مشترک با ترکیه و از طریق یکی از تجار وارد اراضی سوریه شده است. پنج کارشناس ترکیه ای و دو کارشناس چچنی در حال تعمیر و کار روی این پهپادها در مقر هیئت تحریر الشام در محله المهندسین هستند تا تعمیرات فنی و الکترونیکی را بر روی آنها انجام دهند تا پس از آن به مناطق جسر الشغور و حومه شمالی حماه منتقل شوند.

کد مطلب 4389753

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