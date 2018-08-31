به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه اخلاق و ارتباطات اخلاقی در روزهای ۲ و ۳ دسامبر ۲۰۱۹ در آمستردام، هلند برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل این موارد است:

فلسفه اخلاق

اخلاق

رفتار درست و اشتباه

مسائل متافیزیکی، عینی گرایی و نسبیت گرایی

مسائل روانشناختی در زمینه فراشناخت

انحصارطلبی و بی نظمی

احساس و عقل

اخلاق مرد و زن

اخلاق قانونی

نسبیت اخلاقی

نظریه فضیلت

خودخواهی اخلاقی و نظریه قرارداد اجتماعی

اخلاق کاربردی

اصول نظارتی در اخلاق کاربردی

مسائل مربوط به اخلاق کاربردی

سقط جنین

نوزادان

حقوق حیوانات

نگرانی‌های محیطی

همجنسگرایی

مجازات اعدام

جنگ هسته‌ای

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۱۲/amsterdam/ICMPMR?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲ ژوئن ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۱۲/amsterdam/ICMPMR مراجعه گردد.