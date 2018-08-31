به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ حمیدرضا عراقی با انتشار یاداشتی به مناسبت هفته دولت افزود: با حمایت هایی که از ساخت داخل انجام شده، توربین های گازی مورد نیاز این صنعت که پیش از این در انحصار چند شرکت بین المللی بود به دست ۲ شرکت ایرانی ساخته می شود.

وی تولید ماده بودارکننده گاز (مرکاپتان) مصرفی کشور را از دیگر دستاوردهای صنعت گاز کشور عنوان کرد و افزود: هم اکنون با احداث واحد صنعتی تولیدکننده این ماده، ایران به عنوان سومین کشور تولیدکننده ماده بودارکننده در دنیا شناخته می شود.

معاون وزیر نفت یکی دیگر از ماموریت های صنعت گاز ایران را در بعد اجرایی، تولید، انتقال و توزیع گاز ایمن، پایدار و مطمئن به مردم و بخش های ذی نفع کشور دانست و افزود: در طول پنج سال گذشته، گازرسانی به روستاها از ۱۴ هزار روستا به بیش از ۲۶ هزار روستا افزایش یافته که این موضوع، هم آرامش، رفاه و پاکیزگی محیط زیست را برای مردم به ارمغان آورده و هم سبب اشتغال زایی در مناطق روستایی و دورافتاده، مرغداری ها، دامداری ها، گلخانه ها و مناطق پرورش گل و گیاه شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گازرسانی به نیروگاه ها را یکی دیگر از دستاوردهای این صنعت برشمرد و اضافه کرد: در بخش عرضه گاز به نیروگاه ها از ۳۸ میلیارد مترمکعب گاز ارسالی به آنها در سال ۹۲ به ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۹۶ رسیده است.

وی ابراز امیداوری کرد با برنامه ریزی های انجام شده، این میزان به بیش از ۷۰ میلیارد متر مکعب در سال ۹۷ برسد.