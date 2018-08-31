به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خجسته از ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به بحث افزایش قیمت خودرو در کشور خبر داد و گفت: تیم ما اکنون بحث بالا رفتن بی‌ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودروسازان در این مورد را بررسی می‌کند.

وی با انتقاد از مباحثی که درباره افزایش قیمت خودرو مطرح می شود، این سوال را عنوان کرد که آیا آمریکا یا افرادی خارج از کشور قیمت خودروها را تعیین می‌کنند یا خودروسازهایی که خودروها را پیش از این در انبارها دپو کرده بودند؟

نماینده مردم همدان و فامنین با اشاره به ادعای خودروسازها مبنی بر اینکه کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تاثیر گذاشته است، تاکید کرد: آنها قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده و خودروهایی که مشتری بسیار نداشت را در انبارها دپو کردند و اکنون با دلار ۱۰ هزار تومانی خودروها را در بازار می‌فروشند و بعد می‌گویند قطعه نداریم، آیا این انصاف است؟

خجسته با بیان اینکه در حقیقت این مسایل به نوعی رها شدن بازار را نشان می‌دهد، بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی، دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی نظارت بر عملکرد خودروسازان و بازار خودرو هستند و همین موضوع یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و به ویژه بحث افزایش بی‌رویه خودرو طی این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.